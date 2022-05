MultiVersus dévoile de nouveaux combattants et un trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a peu, Player First Games dévoilait le gameplay pour MultiVersus , son jeu de combat à la façon de Smash Bros. Celui-ci proposera un roster de personnage assez complet, tous issus de licences possédées par la Warner Bros. Si certains avaient déjà été présentés, de nouveaux viennent d'être dévoilés, par le biais d'une bande-annonce.Parmi les personnages introduits,, plus connu sous le nom de Taz, appartenant aux Looney Tunes, mais aussi, qui rejoint Samy et son fidèle chien. Enfin,, bien qu'il soit plus grand que n'importe quel autre combattant (pour le moment).Player First Games a également confirmé qu'une alpha fermée serait organisée du 19 au 27 mai. Vous pouvez toujours vous inscrire pour y participer . 15 personnages et sept cartes seront notamment de la partie, durant cette semaine. Ensuite,, sans davantage d'informations pour le moment. MultiVersus est, pour rappel, un jeu de combat, dans lequel plusieurs personnages s'affrontent, avec des compétences uniques, à la manière de la série Smash Bros. Il arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series en 2022 et en free-to-play.