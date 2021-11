MultiVersus : Comment participer aux playtests ?

Comment participer aux playtests de MultiVersus ?

Après plusieurs semaines de rumeurs, Warner Bros. Games a officialisé, son jeu de combat de plateforme, dans lequel de nombreux personnages connus seront de la partie. Développé par Player First Games, le titre s'inspire très largement de la franchise Smash Bros., mais proposera évidemment quelques innovations, afin de trouver son public. En plus d'un mode free-for-all, dans lequel quatre joueurs s'affronteront avec le but d'être l'unique survivant, un mode ranked sera de la partie. Les développeurs misent en effet sur l'aspect compétitif du jeu qui encouragera les joueurs à être les meilleurs.Pour ce faire, ces derniers auront accès à un large catalogue de personnages, issus de licences mondialement connues, à l'image de Game of Thrones, DC Comics avec Batman, Superman et Harley Quinn, de cartoons avec Bugs Bunny et même de Scooby-Doo, avec Samy. Ces personnages pourront être personnalisés grâce à des skins et auront tous des compétences uniques, afin d'avoir un aspect stratégique.Dans l'objectif que le lancement dese passe pour le mieux, les développeurs vont lancer au moins, dans le but de tester le gameplay à grande échelle, mais aussi de savoir si les serveurs vont tenir la route.Si vous souhaitez avoir une chance de découvrir en avant-premièreet ses combats, vous devez obligatoirement vous inscrire par le biais du site officiel. Rendez-vous ici , et cliquez sur « Sign up for playtests », qui se trouve en haut à droite de l'écran, en indiquant votre adresse e-mail. Notez tout de même que s'inscrire ne vous garantit aucunement un accès lors de cettearrivera en 2022, sans plus de précision pour le moment, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il sera disponible en free-to-play.