You forgor to get rid of the eye of sauron’s reflection 💀 https://t.co/Vqc232HX7g pic.twitter.com/IfLjq8PY7M — TheEnderDwonk (@DwonkT) July 10, 2022

Annoncé à la fin de l'année 2021,, puisque les mécaniques de gameplay sont, semble-t-il, assez similaires. Si sa sortie, ou tout du moins sa bêta ouverte, est imminente, selon les fuites,Déjà, avant son officialisation, des fuites faisaient mention de la présence de Gandalf dans le jeu, bien que cela n'ait pas encore confirmé. Plus récemment,. Qui plus est, la légende du tweet est également un clin d'œil à l'univers créé par J. R. R. Tolkien.L'officialisation de cette collaboration, qui permettrait de jouer plusieurs personnages, Gandalf et Legolas, et possiblement de placer les joueurs sur une carte avec quelques références aux films, pourrait se faire d'ici peu de temps, en même temps que l'annonce de la sortie ou la bêta ouverte de MultiVersus.Dans tous les cas, nous rappelons queUn roster conséquent de personnages sera proposé aux joueurs, issus de franchises mondialement connues. Vous pouvez retrouver, ci-dessous, un aperçu du gameplay de MultiVersus.