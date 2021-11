MultiVersus : Date de sortie, gameplay, plateformes, toutes les informations

MultiVersus, c'est quoi ?

Quand sort MultiVersus ?

Sur quelles plateformes sort MultiVersus ?

Bande-annonce et gameplay de MultiVersus

Après quelques semaines de rumeurs, Warner Bros. Games a officialisé son jeu de combat, nommé. Celui-ci est attendu par de nombreux joueurs pour de multiples raisons, notamment parce qu'il reprend le style de Smash Bros., licence très appréciée, mais exclusive aux consoles Nintendo, limitant donc son impact. Afin de ne rien louper de ce qui a été annoncé à propos de, voici un récapitulatif deà son sujet.Comme nous vous le disions ci-dessus,, comme peut l'être la licence Smash Bros. Trois modes de jeu seront disponibles à la sortie : le 2 contre 2 en équipe, le 1 contre 1 et le free-for-all à quatre joueurs, où le but est d'être l'unique survivant. Pour mener vos combats, vous aurez accès à tout un panel de personnages, tous issus de licences détenues par Warner Bros. Nous retrouverons par exemple Batman, Wonder Woman, Harley Quinn, Arya Stark, Bugs Bunny ou encore Tom et Jerry. Les développeurs expliquent que ce contenu sera étoffé au fil du temps, par le biais de saisons. Côté personnage, il est important de préciser que ces derniers sont entièrement doublés par les comédiens originaux, que ce soit pour la version originale ou la version française., mais nous savons que le jeu arrivera, si tout se passe bien, durant l'année 2022. Nous aurons de plus amples informations au cours des semaines à venir. MultiVersus arrivera, qui plus est, en free-to-play. Des tests seront prochainement organisés.La bonne nouvelle est que. Nous y aurons accès sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. En outre, le cross-play sera de la partie, permettant de jouer avec ses amis sans aucun souci. Notez qu'un mode local sera également disponible. Malheureusement, le jeu ne semble pas prévu pour arriver sur Nintendo Switch.Pour le moment, nous n'avons eu le droit qu'à une seule bande-annonce, visible ci-dessous. Celle-ci nous permet de faire connaissance avec l'univers du jeu et la vision des développeurs. Encore une fois, nous en saurons plus, avec de réelles séquences de gameplay, assez vite.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de nouvelles informations à propos de MultiVersus seront communiquées.