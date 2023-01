MultiVersus continue de perdre ses joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En juillet dernier, nous avons vu débarquer, le jeu de combat réunissant de nombreux personnages issus des univers possédés par Warner Bros., permettant donc d'intégrer de nombreux noms connus. Par exemple, les supers-héros DC Comics, tels que Batman, Superman et Wonder Woman, Samy et Vera de Scooby-Doo ou encore Rick et Morty, pour ne citer qu'eux, sont jouables.Le titre a très vite été un succès,, et ces belles statistiques ont duré quelque temps, notamment parce que l'expérience était très sympathique. Mais les joueurs ont fini par se lasser, et le manque de contenu, notamment le mode Ranked qui est arrivé tardivement, a eu pour effet de voir les joueurs déserter, petit à petit, MultiVersus.Depuis le mois de juillet, chaque mois, le pic d'utilisateurs simultanés est plus faible que le précédent,, bien loin des sommets de l'été dernier. Néanmoins, rien n'est perdu pour Player First Games, les développeurs, qui peuvent encore relancer la machine, en introduisant de nouveaux personnages ou modes. En attendant, nous rappelons qu'une tier list des meilleurs personnages de MultiVersus est disponible , dans le cas où vous souhaiteriez faire un retour dessus.