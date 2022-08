MultiVersus : Comment changer son pseudo ?

Changer son pseudo dans MultiVersus

Connectez-vous sur le site officiel de MultiVersus.

Cliquez sur votre nom, en haut à droite de l'écran.

Allez dans « Paramètres de compte ».

Sur cette page, dans la partie « Information du compte » vous pourrez cliquer sur le stylo à droite de « Nom d'utilisateur » pour modifier votre pseudo.

Depuis le lancement de, ce sont des centaines de milliers de joueurs, pour ne pas dire plusieurs millions, qui se sont lancés dans l'expérience du jeu de combat. Véritable succès, le titre propose des affrontements en incarnant certains des personnages les plus connus de la culture populaire, comme les super-héros DC Comics, les personnages des Looney Tunes ou encore ceux de Scooby-Doo.Comme souvent lorsqu'un jeu à une grande composante multijoueur, certains utilisateurs aimeraienten cours de route. C'est pourquoi nous vous expliquonsContrairement à certains jeux où il est possible de le faire directement in-game, cela n'est pas possible pouret tous les autres jeux multijoueur édités par Warner Bros. Games. Vous allez devoir vous rendre sur le site officiel pour le faire. Nous vous détaillons ci-dessous les quelques étapes à suivre pourAvant de, il est important de savoir que vous ne pouvez effectuer cette manipulation qu'une fois tous les trente jours. Ne vous trompez donc pas, au risque de devoir le supporter trente jours, au minimum, puisqu'un autre utilisateur pourrait vous l'avoir « volé » entre-temps. Bien évidemment, tout pseudonyme non approprié pourrait conduire à un bannissement par les développeurs.Il se peut que vous ne puissiez pas modifier votre pseudo. Cela veut peut-être dire que votre compte Warner Bros. n'est pas vérifié. Allez dans vos mails pour regarder si vous n'avez pas reçu un message, vous demandant de vérifier votre compte.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez également profiter d'une tier list des meilleurs personnages