MultiVersus : C'est déjà la fin, le jeu de combat est KO

Player First Games et Warner Bros. Games ont annoncé que MultiVersus allait rendre les armes, après de longs mois à tenter de séduire les joueurs, en vain.
Warner Bros. Games et Player First Games ont annoncé une décision majeure pour MultiVersus
. Comme il fallait s'y attendre après les rumeurs parues la veille, les développeurs ont annoncé que la saison 5 serait bien la dernière
.
C'est déjà la fin pour MultiVersus
La saison 5, prévue du 4 février au 30 mai 2025, sera la dernière mise à jour de contenu du jeu
. Une fois cette saison terminée, les fonctionnalités en ligne seront désactivées et le jeu ne sera plus téléchargeable.
Pour cette ultime saison, MultiVersus ajoutera Aquaman
(DC Comics) et Lola Bunny
(Looney Tunes) à son roster. Tous deux seront déblocables gratuitement en jeu :
- Aquaman sera disponible immédiatement via le Battle Pass au premier palier de récompense.
- Lola Bunny pourra être obtenue via le calendrier de connexion quotidienne.
Fin des fonctionnalités en ligne le 30 mai 2025
Jusqu'au 30 mai 2025, MultiVersus restera pleinement jouable en ligne
. Cependant, après cette date les serveurs seront fermés et les joueurs ne pourront plus jouer en ligne, ni le télécharger sur PlayStation, Xbox, Steam et l'Epic Games Store. Il sera toujours possible de jouer hors ligne, à condition d'avoir téléchargé et lancé le jeu au moins une fois entre le 4 février et le 30 mai 2025.
Arrêt des transactions en argent réel
Dès aujourd'hui, 31 janvier 2025, les transactions en argent réel sont désactivées. Il n'est donc plus possible d'acheter du Gleamium, bien que la monnaie restante puisse encore être utilisée en jeu jusqu'à la fin de la Saison 5.
Dans leur message
, les équipes de Player First Games et Warner Bros. Games ont tenu à remercier chaleureusement la communauté pour son engagement, malgré cette triste fin.
Nous avons mis tout notre cœur dans ce jeu et nous serons à jamais reconnaissants envers les joueurs qui nous ont soutenus tout au long de cette aventure.
MultiVersus tire donc sa révérence après une expérience très mitigée
. Un succès lors de la bêta ouverte, puis une chute du nombre de joueurs avant la fermeture des serveurs de la bêta, et un bis repetita, avec une moins grande affluence, lors de la sortie finale, en mai dernier. Le jeu n'aura pas su séduire les joueurs sur le long terme, malgré de grandes qualités. Il vous reste donc quelques mois pour relancer une dernière fois MultiVersus, avant son arrêt définitif.
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