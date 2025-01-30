MultiVersus : Bientôt la fin ?

Il se pourrait que la saison 5 marque la fin de MultiVersus, le jeu de combat de plateforme de Warner Bros. Games.

La fin pour MultiVersus ?

RUMOR:#MultiVersus Season 5 may be the final season of MultiVersus, depending on how it performs



A notable source shared this rumor (!!!) with me, stating that Season 5 may be a "last-ditch effort" for the game — NotAusil or Lusia or Aisul or Laisul (@AusilMVS) January 30, 2025





Lancé officiellement le 28 mai 2024 sur diverses plateformes de jeu,est au cœur de l'actualité vidéoludique, en ce moment même, mais pour une raison un peu triste. D'après une récente rumeur,En effet, le leaker et utilisateur Twitter/X AusilMVS a, récemment, indiqué que, et ce, « en fonction de ses résultats ». Ce dernier explique qu'il a reçu cette information de la part d'une « source importante », qui lui a, ainsi, affirmé que la saison 5 pourrait représenter le « dernier effort » pourÉvidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. De ce fait, ces informations sont à prendre avec du recul. Cependant, la fin prochaine desemble plausible, étant donné que le jeu de combat de plateforme free-to-play ne connaît plus une grande popularité auprès de la communauté. Au moment où nous écrivons ces lignes, et selon les informations disponibles sur SteamCharts, le dernier pic de joueurs connectés en simultané surest de 677 (enregistré le 30 janvier 2025).En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Le titre de Player First Games et de Warner Bros. Games est free-to-play, soit gratuit.