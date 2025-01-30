MultiVersus : Bientôt la fin ?

MultiVersus Codes (Septembre 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur MultiVersus, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. De ce fait, ces informations sont à prendre avec du recul. Cependant, la fin prochaine de MultiVersus semble plausible, étant donné que le jeu de combat de plateforme free-to-play ne connaît plus une grande popularité auprès de la communauté. Au moment où nous écrivons ces lignes, et selon les informations disponibles sur SteamCharts, le dernier pic de joueurs connectés en simultané sur MultiVersus est de 677 (enregistré le 30 janvier 2025).
RUMOR:#MultiVersus Season 5 may be the final season of MultiVersus, depending on how it performs— NotAusil or Lusia or Aisul or Laisul (@AusilMVS) January 30, 2025
A notable source shared this rumor (!!!) with me, stating that Season 5 may be a "last-ditch effort" for the game
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