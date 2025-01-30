MultiVersus : Bientôt la fin ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 17h25
Il se pourrait que la saison 5 marque la fin de MultiVersus, le jeu de combat de plateforme de Warner Bros. Games.
MultiVersus : Bientôt la fin ?
Lancé officiellement le 28 mai 2024 sur diverses plateformes de jeu, MultiVersus est au cœur de l'actualité vidéoludique, en ce moment même, mais pour une raison un peu triste. D'après une récente rumeur, la saison 5 de MultiVersus pourrait être la dernière

La fin pour MultiVersus ? 

En effet, le leaker et utilisateur Twitter/X AusilMVS a, récemment, indiqué que la saison 5 pourrait être la dernière pour MultiVersus, et ce, « en fonction de ses résultats ». Ce dernier explique qu'il a reçu cette information de la part d'une « source importante », qui lui a, ainsi, affirmé que la saison 5 pourrait représenter le « dernier effort » pour MultiVersus
Évidemment, à l'heure actuelle, il ne s'agit que d'une rumeur. De ce fait, ces informations sont à prendre avec du recul. Cependant, la fin prochaine de MultiVersus semble plausible, étant donné que le jeu de combat de plateforme free-to-play ne connaît plus une grande popularité auprès de la communauté. Au moment où nous écrivons ces lignes, et selon les informations disponibles sur SteamCharts, le dernier pic de joueurs connectés en simultané sur MultiVersus est de 677 (enregistré le 30 janvier 2025). 
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En guise de conclusion, rappelons que MultiVersus est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Le titre de Player First Games et de Warner Bros. Games est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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