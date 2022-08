MultiVersus : Black Adam et Stripe (Gremlins) devraient être les prochains personnages

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le roster de MultiVersus est voué à évoluer au fil des mois, avec l'introduction de nouveaux personnages, notamment par le biais des saisons. Pour la saison 1, nous aurons le droit au duo Rick et Morty, d'abord le petit-fils, le 23 août, et ensuite le grand-père, probablement début septembre. Mais pour le reste, et si les leaks sont nombreux, il est difficile de savoir quels seront les nouveaux personnages.Toutefois,. En effet, comme l'ont remarqué plusieurs utilisateurs, une pub est apparue, laquelle propose une image des personnages de MultiVersus, dont deux sont mis en avant, alors qu'ils ne sont pas encore disponibles. Il s'agit tout simplementNotez que l'arrivée de Black Adam devrait plus ou moins coïncider avec la sortie du film, prévu pour le 19 octobre en France. Il s'agirait d'un très bon moyen d'en faire une pub. L'introduction de Stripe pourrait tout simplement être un hommage aux deux films « Gremlins », sortis en 1984 et 1990, très appréciés, d'autant plus que la licence profitera aussi d'une série animée (Gremlins: Secrets of the Mogwai) en fin d'année, sur la jeunesse de Gizmo et de M Wing, son propriétaire.Nous devrions en savoir plus à propos de ces nouveaux personnages d'ici quelques semaines, lorsque Warner Bros. Games les aura officialisé. En attendant, MultiVersus reste disponible en sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez également retrouver une tier list des meilleurs personnages