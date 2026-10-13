Le jeu de combat MultiVersus revient grâce au travail de la communauté

Le modèle des jeux service fait des ravages, mais les passionnés refusent de voir leurs titres préférés disparaître. C'est le cas de MultiVersus, récemment ressuscité par une communauté dévouée sous le nom d'OpenVersus, avec du contenu inédit et des améliorations techniques.

Le modèle des jeux en tant que service a offert à l'industrie des titres exceptionnels capables de durer dans le temps, avec en tête d'affiche Fortnite. Cependant, cette approche très corporatiste impose des quotas financiers stricts, condamnant souvent de nombreux jeux avant même qu'ils n'aient pu exprimer tout leur potentiel. Face à ce destin tragique, certains joueurs refusent de laisser leurs univers favoris s'éteindre dans le silence. L'équipe derrière le projet OpenVersus incarne parfaitement cette résistance. Après une gestion hasardeuse de la bêta de MultiVersus par Warner Bros et une sortie officielle presque passée inaperçue, ces passionnés ont décidé de prendre les choses en main, après la mort du jeu début 2025. Aujourd'hui, avec un serveur Discord actif et une première saison à l'horizon, l'avenir s'éclaircit pour ce jeu de combat officiellement délaissé.

Un retour inespéré avec du contenu exclusif

Conçu par des fans pour des fans, OpenVersus s'apprête à lancer sa saison inaugurale avec une multitude de nouveautés. Les joueurs pourront découvrir des palettes de couleurs alternatives inédites, des emotes retirées de la version originale et de tout nouveaux modes de jeu imaginés par la communauté. Après le traitement décevant que le titre a subi tout au long de son cycle de vie, voir une telle mobilisation pour préserver son esprit est particulièrement rassurant.

À la base, MultiVersus proposait une expérience de combat de platesformes extrêmement divertissante, portée par un casting aussi improbable qu'amusant, tous issus des univers de Warner Bros. Avec des ensembles de mouvements originaux et une dynamique axée sur les duos, le titre apportait un véritable vent de fraîcheur au genre.

Une expérience multijoueur repensée

Si la plupart des jeux de combat privilégient les affrontements en un contre un, OpenVersus met un point d'honneur à valoriser les batailles à quatre joueurs. Les développeurs amateurs ont ainsi intégré un tout nouveau mode chacun pour soi, offrant des affrontements intenses jusqu'au dernier survivant. Associé à un nouveau code réseau conçu pour minimiser les déconnexions et la frustration, ce projet ressemble à la mise à jour majeure que les joueurs attendaient avant la fin de MultiVersus.





Bien que cette version ne soit pas encore totalement finalisée, le serveur communautaire est déjà ouvert au public. Il permet d'aider les nouveaux venus à installer cette modification et à trouver des adversaires partageant la même passion. Il est également précisé que de nouvelles mises à jour arriveront, avec du contenu, si la communauté suit le projet.