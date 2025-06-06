Mortal Shell 2 annoncé avec un trailer sombre

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 23h55
Cold Symmetry a, très récemment, dévoilé Mortal Shell 2 avec une bande-annonce aussi épique que sombre.
Mortal Shell 2 annoncé avec un trailer sombre
Il y a de cela plusieurs années, la communauté a pu découvrir Mortal Shell, un Souls-like signé Cold Symmetry et Playstack. Le titre avait su se faire une belle place dans la bibliothèque vidéoludique des joueurs et des joueuses, notamment de celles et ceux appréciant le genre. Ces derniers seront, dès lors, certainement ravis d'apprendre que Mortal Shell 2 va voir le jour.

Mortal Shell 2 se montre lors du Summer Game Fest 2025

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En effet, Cold Symmetry et Playstack ont profité du Summer Game Fest 2025, qui s'est déroulé dans la soirée du 6 juin dernier, pour dévoiler Mortal Shell 2 en vidéo. Cette nouvelle communication officielle, qui dure un peu plus de deux minutes, nous donne ainsi un bel aperçu de l'ambiance de Mortal Shell 2 mais aussi des nombreuses créatures, plus effroyables les unes que les autres, que nous devrons affronter. Le tout sur la chanson « Ben Sahar » de Behemoth.

Miniature vidéo

D'après les séquences disponibles dans ce trailer, Mortal Shell 2 semble proposer un gameplay un peu plus fluide et rapide que celui de son aîné. Pour autant, il va falloir patienter encore plusieurs mois avant de vérifier cela manette en main.

Une fenêtre de sortie pour Mortal Shell 2

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En plus d'avoir dévoilé un premier trailer, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont précisé que Mortal Shell 2 arrive au cours de l'année 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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