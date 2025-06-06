Mortal Shell 2 annoncé avec un trailer sombre

Cold Symmetry a, très récemment, dévoilé Mortal Shell 2 avec une bande-annonce aussi épique que sombre.

Mortal Shell 2 se montre lors du Summer Game Fest 2025

Une fenêtre de sortie pour Mortal Shell 2

Il y a de cela plusieurs années, la communauté a pu découvrir Mortal Shell, un Souls-like signé Cold Symmetry et Playstack. Le titre avait su se faire une belle place dans la bibliothèque vidéoludique des joueurs et des joueuses, notamment de celles et ceux appréciant le genre. Ces derniers seront, dès lors, certainement ravis d'apprendre queEn effet,. Cette nouvelle communication officielle, qui dure un peu plus de deux minutes, nous donne ainsi un bel aperçu de l'ambiance demais aussi des nombreuses créatures, plus effroyables les unes que les autres, que nous devrons affronter. Le tout sur la chanson « Ben Sahar » de Behemoth.D'après les séquences disponibles dans ce trailer,semble proposer un gameplay un peu plus fluide et rapide que celui de son aîné. Pour autant, il va falloir patienter encore plusieurs mois avant de vérifier cela manette en main.En plus d'avoir dévoilé un premier trailer, le studio de développement et l'éditeur en charge du titre ont précisé que