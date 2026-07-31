Mortal Shell 2 lance sa bêta ouverte sur consoles

Les joueurs les plus curieux et étant sur consoles peuvent à présent essayer Mortal Shell 2 grâce à sa bêta ouverte.

Il y a de cela quelques jours, Cold Symmetry et Playstack ont lancé la bêta ouverte de Mortal Shell 2 sur PC. C'est désormais au tour des joueurs et des joueuses évoluant sur PS5 et Xbox Series, puisque la bêta ouverte de Mortal Shell 2 est désormais disponible sur les dernières consoles.

La bêta ouverte de Mortal Shell 2 est arrivée sur consoles

En effet, comme annoncé via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, la bêta ouverte de Mortal Shell 2 est à présent accessible pour les joueurs et les joueuses étant sur PS5 et Xbox Series. Celle-ci reste, comme vous vous en doutez, toujours disponible sur PC, et plus précisément via la plateforme de Valve, Steam.

D'après les dernières informations connues, la bêta ouverte de Mortal Shell 2 donne accès au prologue, mais aussi à une première section du monde ouvert. C'est ainsi une belle occasion d'avoir un premier aperçu et se faire une première idée de ce deuxième opus Mortal Shell, avant sa sortie prévue en août 2026.

La bêta de Mortal Shell 2 a dépassé les 500 000 téléchargements

À la fin du mois de juin 2026, et donc plusieurs jours après son lancement sur Steam, la bêta ouverte de Mortal Shell 2 culminait déjà à 500 000 téléchargements. Nul doute que cette donnée a évolué à la hausse depuis, et qu'elle grimpera de façon significative dans les prochains jours, en raison de son arrivée sur PS5 et Xbox Series. Il y a, d'ailleurs, de fortes chances que les développeurs de chez Cold Symmetry dévoileront une nouvelle statistique à ce sujet dans les semaines à venir.

Another huge thank you for helping the Mortal Shell II Beta surpass 500,000 downloads.https://t.co/UQDda5SbYZ#mortalshell pic.twitter.com/kH7o8Npyhp — Mortal Shell II (@MortalShellGame) June 22, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Mortal Shell 2 doit débarquer le 20 août prochain sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.