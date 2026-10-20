Mortal Shell 2 accueille plusieurs nouveautés grâce à la mise à jour Rotten Autumn

L'action-RPG de Cold Symmetry, Mortal Shell 2, vient de se doter de divers nouveaux contenus, apportés par la mise à jour Rotten Autumn.

Disponible sur diverses plateformes depuis la fin du mois d'août 2026, Mortal Shell 2 a su plaire à de nombreux joueurs et joueuses, c'est-à-dire aux fans de la franchise, mais aussi à des nouveaux venus. Suivi attentivement par ses développeurs, l'action-RPG de Cold Symmetry a déjà profité de divers patchs par le passé. D'ailleurs, Cold Symmetry n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin, d'autant plus que la mise à jour Rotten Autumn vient d'arriver sur Mortal Shell 2, qui s'offre des nouveautés de taille.

La mise à jour Rotten Autumn, avec des nouveautés, lancée sur Mortal Shell 2

En ce mardi 20 octobre 2026, Cold Symmetry a déployé la mise à jour Rotten Autumn sur son dernier titre, Mortal Shell 2. Ainsi, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series peuvent dès à présent découvrir diverses nouveautés introduites par ce patch majeur et gratuit.

La mise à jour Rotten Autumn a notamment ajouté le mode Photo sur Mortal Shell 2, mais aussi 15 nouveaux donjons et de nouvelles ombres pour chaque enveloppe. Les joueurs et les joueuses peuvent également profiter d'une nouvelle bande-son alternative par Sakis Tolis de Rotting Christ ainsi que 10 nouvelles fossilithes. De nouveaux skins, dont un casque citrouille pour le Héraut, sont aussi au programme de ce nouveau patch.

Rotten Autumn is upon us. Today the free update goes live on Steam, PS5 and Xbox. Along with seasonal treats, the game gains a new Photo Mode, more Shell skins, more dungeons, and an alternative soundtrack by Rotting Christ's Sakis Tolis. Play now: https://t.co/UYSID979kJ https://t.co/0goBbDmD4R — Mortal Shell II (@MortalShellGame) October 20, 2026

Des ajouts et améliorations en plus pour Mortal Shell 2 avec la mise à jour Rotten Autumn

Le studio de développement précise que de nouveaux préréglages d'éclairage pour le mode nocturne, le paramètre graphique Exagéré et « le fantôme d'une enveloppe perdue hante les terres et laisse des notes énigmatiques » ont été ajoutés. Évidemment, Cold Symmetry a profité de cette mise à jour pour apporter des améliorations et corriger divers problèmes rencontrés par la communauté. Nul doute que ces nouveautés plairont aux joueurs.

Rappelons, en guise de conclusion, que Mortal Shell 2 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.