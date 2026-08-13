Mortal Shell 2 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à Mortal Shell II peu avant sa sortie officielle. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.

Six ans après la sortie du premier épisode, la saga Mortal Shell fait son retour et promet une aventure encore plus intense. Qualifiée de suite indépendante, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir joué à Mortal Shell pour profiter de l'expérience proposée dans Mortal Shell 2. Si sa sortie est programmée pour le 20 août, il est possible, comme c'est parfois le cas, d'y jouer en avance. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment profiter de l'accès anticipé de Mortal Shell 2 , et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Mortal Shell 2 grâce à l'accès anticipé ?

Si vous souhaitez parcourir Mortal Shell 2 avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible, mais à une condition bien particulière.

En effet, comme toujours, afin de bénéficier de l'accès anticipé de Mortal Shell 2, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il est nécessaire d'acheter une édition spécifique du titre développé par le studio Cold Symmetry. Pour être plus précis, en précommandant la Devout Edition, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Mortal Shell 2. Celle-ci est vendue 59,99 €, tandis que la version standard est vendue contre 49,99 €.

















Quand débute l'accès anticipé de Mortal Shell 2 ?

D'après les informations partagées par le studio de développement et l'éditeur, l'accès anticipé de Mortal Shell 2 débutera 72 heures avant sa sortie, soit à partir du lundi 17 août 2026. Une bêta ouverte est également disponible sur toutes les plateformes, si vous n'arrivez pas à vous décider.

Sinon, il faudra attendre trois jours de plus pour sa sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, pour celles et ceux qui ne l'ont pas précommandé. Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous le proposer avec une légère réduction.