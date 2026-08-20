Durée de vie Mortal Shell 2 : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Mortal Shell 2, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible depuis le mois d'août 2026, Mortal Shell 2, qui est considéré comme un action-RPG et Souls-like, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. De nombreux joueurs et joueuses comptent se lancer dans cette nouvelle aventure signée Cold Symmetry et se demandent alors tout naturellement quelle est la durée de vie de Mortal Shell 2, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le terminer.

Durée de vie de Mortal Shell 2

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Mortal Shell 2 dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous désirez tout voir et tout faire sur le titre, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, étant donné que Mortal Shell 2 est un Souls-like, il se peut que certains boss vous donnent du fil à retordre, allongeant ainsi votre temps de jeu.

















Combien d'heures pour terminer Mortal Shell 2 ?

Grâce aux différents retours, nous sommes, toutefois, en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Mortal Shell 2, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur ce nouvel opus. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir l'histoire principale, faire l'histoire et de l'annexe ou encore décrocher le 100%/Platine du titre.

Terminer Mortal Shell 2 en ligne droite → Environ 25-30 heures.

→ Environ 25-30 heures. Terminer Mortal Shell 2 et faire de l'annexe → Environ 40-45 heures.

→ Environ 40-45 heures. Terminer Mortal Shell 2 à 100 % → Environ 50-60 heures.

La durée de vie de Mortal Shell 2 est donc plutôt conséquente, en réalité. Il convient de noter que celle-ci est surtout plus élevée que celle du tout premier jeu de la franchise, Mortal Shell.

Rappelons, pour conclure, que Mortal Shell 2, qui est sorti le 20 août 2026, est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.