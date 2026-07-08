Mortal Shell 2 annonce sa date de sortie, qui n'est pas si lointaine

Cold Symmetry a, récemment, partagé la date de sortie de Mortal Shell 2, qui nous donne rendez-vous dans peu de temps.

Annoncé pour la première fois en 2025, Mortal Shell 2, qui est décrit comme la suite indépendante du premier opus, s'était fait assez discret... jusqu'à aujourd'hui. Cold Symmetry vient, effectivement, de révéler la date de sortie de Mortal Shell 2, qui est plutôt proche.

Mortal Shell 2 dévoile sa date de sortie

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Cold Symmetry et Playstack ont indiqué que Mortal Shell 2 sort le 20 août 2026, et ce, sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.

Cette annonce est accompagnée d'un tout nouveau trailer, dont la durée dépasse deux minutes, qui nous présente le concept de Mortal Shell 2, son monde, ses personnages et ses créatures. En outre, Cold Symmetry et Playstack ont annoncé une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui sont impatients de découvrir Mortal Shell 2.

Un accès anticipé est prévu pour Mortal Shell 2

Comme bien d'autres jeux, Mortal Shell 2 aura le droit à un accès anticipé de quelques jours. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui précommandent la Devout Edition de Mortal Shell 2 pourront le découvrir en avance, soit trois jours avant son lancement. Remarquons, à ce sujet, que cette édition du titre de Cold Symmetry est vendue à 59,99 € sur les différents stores (PS Store, Steam, Microsoft Store, etc.). Autrement, l'édition Standard est affichée à 49,99 €. Les précommandes pour le titre sont d'ores et déjà ouvertes.

Mortal Shell II releases worldwide August 20.



Pre-order the Devout edition and get up to 72 hours advanced access.https://t.co/M5UKs2usA4 pic.twitter.com/Tte041Qm09 — Mortal Shell II (@MortalShellGame) July 8, 2026

Rendez-vous donc le 20 août 2026 pour découvrir Mortal Shell 2, qui se rendra, dès lors, disponible sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.