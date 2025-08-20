Moonlighter 2: The Endless Vault révèle sa date de sortie, le rendez-vous est proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 août 2025 à 11h27
11 bit studios et Digital Sun ont, récemment, dévoilé la date de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault, via un nouveau trailer.
Moonlighter 2: The Endless Vault révèle sa date de sortie, le rendez-vous est proche
Annoncé il y a un moment de cela, Moonlighter 2: The Endless Vault, qui est développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, ne profitait pas encore de date de lancement. Or, cela vient de changer car les développeurs ont dévoilé la date de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault, qui arrive très vite en accès anticipé.

Moonlighter 2: The Endless Vault annonce sa sortie

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En effet, au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui a eu lieu dans la soirée du mardi 19 août, Digital Sun et 11 bit studios ont fait l'annonce tant attendue : Moonlighter 2: The Endless Vault sort en accès anticipé le 23 octobre 2025 sur PC, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam.

Pour le moment, nous ne savons pas encore à quel prix sera proposé Moonlighter 2, à son lancement. Il y a de grandes chances que les équipes en charge du jeu d'action-aventure et RPG nous en diront plus à ce sujet, dans les prochaines semaines. Pour l'heure, Digital Sun a déjà apporté des précisions quant au contenu de Moonlighter 2 à sa sortie.

Miniature vidéo

Le contenu de l'accès anticipé Moonlighter 2: The Endless Vault précisé

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Selon les informations partagées sur la page Steam du soft, Moonlighter 2: The Endless Vault proposera un contenu plutôt riche, au moment de son lancement en accès anticipé. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à pouvoir explorer trois biomes, abritant chacun des ennemis uniques. De plus, la communauté pourra collecter jusqu'à 120 reliques, pouvant être vendues par la suite dans la boutique.

Comme vous l'aurez compris, Moonlighter 2 reprend le concept du premier opus de la licence : nous sommes aux commandes d'une boutique, dans le village de Tresna, grâce à laquelle nous pouvons vendre différents items. Ces objets pourront être collectés dans de dangereux donjons, recélant créatures et richesses en tous genres. En outre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de faire prospérer le village, notamment en investissant dans les différents établissements.

Rendez-vous donc le 23 octobre 2025 pour découvrir Moonlighter 2: The Endless Vault, qui arrive à cette date en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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