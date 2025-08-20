Moonlighter 2: The Endless Vault révèle sa date de sortie, le rendez-vous est proche

11 bit studios et Digital Sun ont, récemment, dévoilé la date de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault, via un nouveau trailer.

Moonlighter 2: The Endless Vault annonce sa sortie

Le contenu de l'accès anticipé Moonlighter 2: The Endless Vault précisé

Annoncé il y a un moment de cela,, qui est développé par Digital Sun et édité par 11 bit studios, ne profitait pas encore de date de lancement. Or, cela vient de changer car les développeurs ont dévoilé, qui arrive très vite en accès anticipé.En effet, au cours de l'Opening Night Live de la gamescom 2025, qui a eu lieu dans la soirée du mardi 19 août, Digital Sun et 11 bit studios ont fait l'annonce tant attendue :, et plus précisément sur la plateforme de Valve, Steam.Pour le moment, nous ne savons pas encore à quel prix sera proposé, à son lancement. Il y a de grandes chances que les équipes en charge du jeu d'action-aventure et RPG nous en diront plus à ce sujet, dans les prochaines semaines. Pour l'heure, Digital Sun a déjà apportéSelon les informations partagées sur la page Steam du soft,. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à pouvoir explorer trois biomes, abritant chacun des ennemis uniques. De plus, la communauté pourra collecter jusqu'à 120 reliques, pouvant être vendues par la suite dans la boutique.Comme vous l'aurez compris,: nous sommes aux commandes d'une boutique, dans le village de Tresna, grâce à laquelle nous pouvons vendre différents items. Ces objets pourront être collectés dans de dangereux donjons, recélant créatures et richesses en tous genres. En outre, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de faire prospérer le village, notamment en investissant dans les différents établissements.Rendez-vous donc le 23 octobre 2025 pour découvrir, qui arrive à cette date en accès anticipé sur PC.