Moonlighter 2 s'offre une phase de playtest, et vous pouvez y participer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 octobre 2025 à 16h48
Digital Sun a, récemment, indiqué que Moonlighter 2 va bientôt se doter d'une phase de playtest, afin que les joueurs puissent se faire une première idée du jeu.
Moonlighter 2 s'offre une phase de playtest, et vous pouvez y participer
Les joueurs et les joueuses qui attendent avec impatience Moonlighter 2: The Endless Vault vont, très prochainement, pouvoir se faire leur premier avis sur le titre de Digital Sun et 11 bit studios, et ce, avant sa sortie officielle : une phase de playtest pour Moonlighter 2 a été annoncée et sera bientôt lancée.

Une phase de playtest en approche pour Moonlighter 2

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En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de 11 bit studios, Moonlighter 2: The Endless Vault va avoir le droit à une phase de playtest, qui doit débuter le 10 octobre 2025, aux alentours de 12h (heure française).

D'après les informations partagées par les équipes en charge, cette phase de playtest pour Moonlighter 2 durera 1 semaine et se terminera donc le 17 octobre 2025. Celle-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de se faire un premier avis à propos de ce nouvel opus Moonlighter, tout en essayant les nouveautés introduites depuis la démo.

Miniature vidéo

Comment participer au playtest de Moonlighter 2 ?

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Comme expliqué dans ladite publication Twitter/X de 11 bit studios, les joueurs et les joueuses qui désirent participer au playtest fermé de Moonlighter 2 ont deux options
  • Demander un accès depuis la page Steam du jeu.
    • Il suffit de cliquer sur « Demander l'accès » dans l'encart « Participer à Moonlighter 2: The Endless Vault Playtest ».
  • Remplir le formulaire partagé par 11 bit studios pour accéder au playtest depuis le Microsoft Store (ci-dessous).
Comme toujours, s'inscrire pour participer au playtest de Moonlighter 2 ne signifie pas forcément que vous serez sélectionné et que vous aurez un accès. Si tel est le cas, vous recevrez une notification de la part de l'équipe de développement.
Rappelons, en guise de conclusion, que Moonlighter 2: The Endless Vault arrive le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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