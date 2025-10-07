Moonlighter 2 s'offre une phase de playtest, et vous pouvez y participer

Digital Sun a, récemment, indiqué que Moonlighter 2 va bientôt se doter d'une phase de playtest, afin que les joueurs puissent se faire une première idée du jeu.

Une phase de playtest en approche pour Moonlighter 2

Comment participer au playtest de Moonlighter 2 ?

Demander un accès depuis la page Steam du jeu. Il suffit de cliquer sur « Demander l'accès » dans l'encart « Participer à Moonlighter 2: The Endless Vault Playtest ».

Remplir le formulaire partagé par 11 bit studios pour accéder au playtest depuis le Microsoft Store (ci-dessous).

On Steam, simply hit Request Access and wait to see if you're selected https://t.co/8EVLnya5oy



On Microsoft Store, fill out the form below and keep an eye out for your invite https://t.co/vrZdDsTtBP — 11 bit studios | The Alters OUT NOW (@11bitstudios) October 7, 2025

Les joueurs et les joueuses qui attendent avec impatiencevont, très prochainement, pouvoir se faire leur premier avis sur le titre de Digital Sun et 11 bit studios, et ce, avant sa sortie officielle :En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X de 11 bit studios,, aux alentours de 12h (heure française).D'après les informations partagées par les équipes en charge,. Celle-ci permettra aux joueurs et aux joueuses de se faire un premier avis à propos de ce nouvel opus Moonlighter, tout en essayant les nouveautés introduites depuis la démo.Comme expliqué dans ladite publication Twitter/X de 11 bit studios,Comme toujours, s'inscrire pourne signifie pas forcément que vous serez sélectionné et que vous aurez un accès. Si tel est le cas, vous recevrez une notification de la part de l'équipe de développement.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 novembre 2025 en accès anticipé sur PC.