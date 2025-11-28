Moonlighter 2 : MàJ 1 du 28 novembre 2025, patch notes et détails

Moonlighter 2 : Heure de sortie en France sur consoles et PC
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Moonlighter 2: The Endless Vault en France sur PC ainsi que sur consoles.
Patch notes de la mise à jour 1, du 28 novembre 2025, de Moonlighter 2
Performances, saccades et Steam Deck
- Passage complet sur les problèmes de saccades. Nous avons nettoyé beaucoup de données inutilisées ou superflues dans le jeu. Vous devriez désormais constater beaucoup moins de saccades, voire aucune dans de nombreux cas.
- Les commandes, les performances et les menus sont désormais plus adaptés à la Steam Deck, par exemple, les écrans des Paramètres et de Sélection de difficulté sont plus lisibles et navigables.
- Les paramètres graphiques par défaut sur Steam Deck utilisent désormais FSR3 – Qualité (au lieu de Balanced), pour un rendu plus net et plus stable dès le lancement.
Boss et équilibrage
- The Herald
- Nous avons reçu de nombreux retours indiquant que ce combat paraissait trop lent et frustrant à cause des fenêtres d'invulnérabilité prolongées. Nous avons retravaillé la boucle des boucliers pour vous offrir plus d'opportunités d'agir et de faire progresser les phases :
- Ses grenades de blob maléfique apparaissent désormais plus souvent, ce qui vous donne plus de chances de briser ses boucliers.
- Il possède désormais 6 boucliers au lieu de 3.
- Il commence chaque phase avec les 6 boucliers actifs.
- Si vous brisez les 6 boucliers pendant une phase mais n'arrivez pas à le faire passer à la suivante pendant sa fenêtre de vulnérabilité, alors à sa prochaine vulnérabilité, il ne reviendra qu'avec 3 boucliers.
- Thalaam
- Amélioration du snap du sac à dos sur les cloches lancées pour briser son bouclier — le système est maintenant plus fiable.
- Ajout d'une barre de bouclier pour mieux visualiser la protection restante.
- Monte
- Ajout d'une barre de bouclier ici aussi, pour mieux suivre l'évolution du combat.
- Correction de la cinématique d'interphase de Monte, qui était rigide à cause d'une animation manquante.
Donjons, contrôle et ressentis
- Lorsqu'on meurt, choisir « Retry Dungeon » depuis l'écran de résultats demande désormais de maintenir le bouton — pour éviter les redémarrages accidentels quand on souhaitait simplement rentrer chez soi.
- Nous avons resserré le timing de la roulade pour qu'elle soit plus réactive. Certaines animations vous bloquaient pendant environ 0,5 seconde, ce qui nuisait aux esquives (notamment contre les vagues de The Herald). Le délai a été réduit, et vos actions sont désormais plus immédiates.
- Les gadgets et armes principales priorisent maintenant l'ancrage sur les ennemis plutôt que les pièges. Cela se remarquait surtout à Houtu avec les fleurs piègesdans les mini-boss. Une fois la fleur-pic détruite, le snap ne s'y attache plus.
Boutique, vendeurs et reliques
- Vous pouvez toujours emporter des reliques depuis la boutique vers les donjons, mais elles perdent toute leur qualité en le faisant. Un message d'avertissement a été ajouté pour éviter les mauvaises surprises.
- Un message clair vous informe désormais que la boutique est fermée la nuit, rendant la situation plus explicite quand les portes sont closes.
- Vous pouvez désormais voir les bons (vouchers) en votre possession lorsque vous achetez des cosmétiques chez Madame Scratch, ce qui facilite vos choix.
- Dans le Codex des Reliques, les tampons « Perfect Price » sont désormais masqués sur les reliques non découvertes.
- Ouvrir le panneau des reliques depuis le Codex sélectionne désormais correctement la première entrée.
Divers
- Le numéro de build actuel est maintenant affiché sur l'écran titre, pour vérifier facilement si vous êtes à jour.
Correctifs communautaires
- Ces corrections ont été rendues possibles grâce à vos retours sur Steam et Discord. Merci !
- Correction d'un problème où le stick gauche de la manette ne correspondait pas à la direction réelle du mouvement.
- Correction d'un problème où le médecin Taalik pouvait sortir de la salle et bloquer la progression.
- Correction d'un problème où 4RT-TR4P pouvait infliger des dégâts pendant que vous étiez électrocuté.
- Correction d'un problème où V3NUS devenait parfois invulnérable à cause d'un problème de collision.
- Correction du perk « Foam Combo » qui ne fonctionnait pas comme prévu.
- Correction du perk de Sliver « First Class Adventurer » qui ne s'activait pas.
- Correction du perk de Sliver « Double Chest on the next 3 rooms » qui ne se déclenchait pas.
- Correction d'un problème UI/UX où la tentative de reconfigurer les raccourcis clavier liés aux panneaux pouvait entraîner une perte d'entrée.
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