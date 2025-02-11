Preview Monster Hunter Wilds : L'opus idéal pour réunir débutants et vétérans ?

La chasse aux monstres dans les Terres interdites se rapproche. Découvrez nos premières impressions sur Monster Hunter Wilds, le nouveau titre de la saga de Capcom.
Quatre ans après Monster Hunter Rise, le plus légendaire des jeux de chasse aux monstres géants est enfin de retour. Avec Monster Hunter Wilds
, Capcom veut proposer une épopée encore plus grande, encore plus immersive, mais surtout accessible aux chasseurs de tous âges, jeunes recrues ou traqueurs chevronnés.
Alors que les Terres interdites peuvent être foulées par de nombreux curieux avec les phases de bêta ouvertes
, qu'est-ce que le dernier-né de la saga riche en écailles, en combats acharnés et en compagnons Palicos a dans le ventre ? C'est ce que nous allons voir, après avoir pu poser nos mains dessus durant quelques heures.
Un voyage dépaysant magnifié par les performances techniques de la console
Le premier détail qui frappe en découvrant l'univers de Monster Hunter Wilds est la richesse de ses environnements
. De l'immensité des Plaines venteuses où dansent le sable et le vent à la Forêt écarlate où sommeille la redoutable Lala Barina en passant par les cavernes grouillant de créatures insectoïdes, l'esprit est littéralement transporté dans un autre monde luxuriant, sauvage et plein de vie. Un monde qui peut se montrer plus dangereux encore grâce à la dynamique de météo
. En cas de tempête, mieux vaut fuir, car les monstres seront agités et plus agressifs qu'à l'accoutumée.
L'omniprésence des détails est d'ailleurs saisissante, que ce soit des lianes, de petites fleurs ou les centaines de petits objets disséminés dans vos campements. Même si le jeu est réglé en mode « Résolution » par défaut, la console affiche déjà un rendu graphique impressionnant. Parcourir le monde sur le dos du Seikret est un plaisir de chaque instant
, d'autant qu'il n'est pas nécessaire de descendre de cette monture pour récolter des ressources.
L'animal peut même devenir un compagnon de combat. Vous pouvez foncer et attaquer votre proie depuis le ciel dans un saut héroïque ou poursuivre l'affrontement sur le dos du Seikret.
Le réalisme des combats : un point central du gameplay de Monster Hunter Wilds
Deux mots d'ordre ressortent en évoquant les combats dans Monster Hunter Wilds : personnalisation et réalisme.
Avec un arsenal de plus de 14 armes différentes à la disposition des chasseurs
, chacun peut trouver son bonheur : une morpho-hâche, des lames doubles pour des coups rapides, un arc pour blesser en évitant les attaques rapprochées… Si vous hésitez, ne paniquez pas. À la création de votre personnage, quelques questions permettent de déterminer l'arme la plus adaptée à votre style de jeu. Une nouvelle fois, combler tous les publics est une priorité, tout en incluant des fonctionnalités inédites.
Pour la première fois, Monster Hunter Wilds propose également un mode Focus. Très utile pour les combats à distance, cette visée aide à mieux cibler les zones sensibles des monstres
, à éliminer une menace aérienne et bien plus encore. Celle-ci renforce l'immersion dans le combat, même si elle peut se révéler inefficace dès que le monstre bouge. Infliger des coups implique d'anticiper les actions de l'adversaire, d'esquiver les cris et les coups de queue ou de frapper aux zones sensibles.
Si l'absence de barre de vie peut être frustrante, elle nous rappelle que face à un animal sauvage, impossible de savoir si ce dernier est en difficulté.
Faciliter la découverte de Monster Hunter Wilds par les débutants grâce à de nombreux détails
Sans grande surprise, les habitués de la saga (et plus particulièrement des derniers opus) retrouveront facilement leurs marques, que ce soit en matière d'exploration, de combat ou de création d'équipement. Mais pour les nouveaux venus, cet univers riche en informations peut être intimidant. De plus, jouer à plusieurs peut être un frein à la découverte de la franchise.
Afin d'inciter le plus grand nombre à partir à l'assaut des Terres interdites, Monster Hunter Wilds propose une multitude d'outils pensés pour les néophytes et les joueurs qui n'ont pas encore testé les opus modernes :
- La recherche des objectifs est facilitée par les lucioles et les indices qui indiquent à votre personnage la voie à suivre. Cette mécanique déjà présente dans Monster Hunter World est combinée à une carte plus détaillée indiquant les points d'intérêt, les déplacements des grands monstres et plus encore. Grâce à elle, la découverte du monde est plus instinctive et plus agréable
- Un système de voyage rapide permet également de gagner un temps précieux, surtout en cas de mission chronométrée
- Au niveau des combats, les joueurs peuvent appeler à l'aide des PNJ grâce à la fusée de détresse. Une fois lancée dans le ciel, elle attire des guerriers qui combattront à vos côtés pour le reste de l'affrontement. Très pratique notamment pour les classes à distance, la fusée de détresse permet de poursuivre l'aventure sereinement et d'augmenter le potentiel de dégâts grâce à ces compagnons d'un jour. De plus, l'IA des PNJ offre un bon support tout en laissant le joueur comme acteur majeur du combat
Cependant, que les amateurs de défis entre amis soient rassurés : le multijoueur est toujours bien présent.
Mais qu'en est-il des chasses à plusieurs dans Monster Hunter Wilds ?
Depuis ses débuts, la franchise met l'accent sur le jeu coopératif avec des chasses réunissant jusqu'à 4 héros. L'opus Wilds n'échappe pas à cette tradition en proposant aux joueurs de se réunir pour faire tomber des créatures plus imposantes que dans la trame principale. Malgré les attaques parfois sournoises de certains monstres, le jeu à 4 reste fluide, lisible et plaisant même si plusieurs personnages utilisent des armes similaires
. Toutefois, éviter de rester immobile est un bon conseil à garder en tête !
Nous ne parlerons pas ici des éléments d'histoire pour vous laisser la surprise à la découverte du titre. Mais les secrets des Terres interdites ajoutent une dimension extrêmement plaisante à la saga. Chaque nouvelle révélation donne envie d'approfondir les recherches, ce qui rend Monster Hunter Wilds encore plus accrocheur que ses prédécesseurs. De plus, il ne s'agit là que d'un aperçu. La version finale de Monster Hunter Wilds semble donc très prometteuse, et il nous tarde de la découvrir dès le 28 février prochain !
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