Monster Hunter Wilds : Tout le contenu de la 2e mise à jour majeure révélé par erreur par Sony



le 23 juin 2025 à 15h15 Publié par Justine Manchuelle le 23 juin 2025 à 15h15

Les chasseurs de Monster Hunter Wilds pensaient obtenir des informations sur la deuxième mise à jour majeure lors du Capcom Showcase. Mais une erreur faite par Sony a permis de prendre un peu d'avance sur le programme.