Monster Hunter Wilds : Tout le contenu de la 2e mise à jour majeure révélé par erreur par Sony

Les chasseurs de Monster Hunter Wilds pensaient obtenir des informations sur la deuxième mise à jour majeure lors du Capcom Showcase. Mais une erreur faite par Sony a permis de prendre un peu d'avance sur le programme.
Annoncée pour l'été 2025 sans date précise, la deuxième mise à jour majeure gratuite de Monster Hunter Wilds
est particulièrement attendue par les joueurs. Malgré le récent review bombing dont il a été victime
, le titre promet le retour d'un monstre très apprécié par les traqueurs vétérans dans cette mise à jour. D'ailleurs, ils étaient nombreuses et nombreux à attendre le Capcom Showcase du 26 juin 2025
pour obtenir plus d'informations sur cette dernière, notamment sa date de lancement.
Mais à la surprise générale, une fuite inattendue a révélé tous les détails de cette mise à jour. Cependant, elle ne provient pas d'un insider. En effet, Sony a dévoilé en avance de nombreux détails sur ce contenu
sur la page officielle PlayStation de Monster Hunter Wilds.
Personnalisation d'armes, monstres vedettes et nouveaux événements temporaires à venir dans Monster Hunter Wilds
À l'heure actuelle, l'encart mentionnant toutes ces informations a été supprimé de la page. Cependant, des utilisateurs de Reddit
ont pu noter et partager quelques-unes des informations révélées. Les plus rapides ont notamment découvert que les skins d'armes évoqués pour la première fois le 31 mars dernier
allaient enfin être disponibles. Ceux-ci vont permettre de personnaliser votre arme fétiche simplement en réunissant certains composants et matériaux spécifiques.
Ensuite, les informations partagées confirment l'arrivée prochaine du Lagiacrus, créature aquatique très populaire du bestiaire de la saga, et de l'Alpha suprême Uth Duna.
Cependant, un autre « Fan favorite » ferait également ses débuts pendant cette mise à jour estivale. Des datamineurs ont tenté d'obtenir des renseignements supplémentaires. Ils évoquent le retour du Seregios, mais cela reste une rumeur pour le moment.
Enfin, Sony a indiqué que plusieurs événements temporaires arriveraient en jeu
, sans plus de précisions.
La date de sortie (très proche) de la deuxième mise à jour de Monster Hunter Wilds dévoilée par Sony
Mais le détail qui a retenu toute l'attention des plus rapides est la date de sortie de la deuxième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds. Si les informations partagées par Sony sont vraies, elle sera disponible dès le 30 juin prochain
, dans seulement quelques jours. Il y a de grandes chances pour que cela se confirme, mais il est recommandé d'attendre les déclarations officielles de Capcom lors du showcase du 26 juin pour le vérifier.
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