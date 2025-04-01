Monster Hunter Wilds : Vous pourrez modifier l'apparence de vos armes, mais il faudra être patient

La personnalisation dans Monster Hunter Wilds va être plus poussée avec le retour d'une fonctionnalité très appréciée, mais qui risque de jouer avec la patience des joueurs.
Le 31 mars dernier, un message rédigé par Yuya Tokuda
(réalisateur de Monster Hunter Wilds
) a été publié sur le site officiel du jeu. Ce dernier remercie les joueurs pour le cap des 10 millions de copies vendues et annonce quelques-unes des nouveautés à venir pour le jeu de chasse. L'un des détails listés dans le message a retenu l'attention des habitués de la saga : les apparences pour les armes arriveront bien en jeu.
Donnez un look encore plus sauvage à votre arsenal dans Monster Hunter Wilds
Dans les dernières lignes du message, il est possible de lire que « In addition, layered weapons will be coming in a future update. As more information on layered weapons becomes available, we'll be sure to share it with you!
». Connu comme les skins d'armes dans la langue de Molière, cette fonctionnalité a fait ses débuts dans Monster Hunter World: Iceborne
. Elle permet de donner une nouvelle apparence à votre arme en utilisant plusieurs composants et matériaux différents. D'ailleurs, elle avait été très appréciée par la communauté qui espérait son retour.
La lettre va donc combler les joueurs des précédents opus et offrir davantage d'options de personnalisation. Cependant, le message précise que les skins d'arme seront ajoutés dans une future mise à jour, sans préciser laquelle
. De plus, aucune autre précision n'est donnée et Yuya Tokuda ajoute que de plus amples informations seront partagées dans le futur.
Les chasseurs peuvent donc espérer l'arrivée des armes personnalisables dans les mois qui viennent, même s'il est impossible de savoir si elles seront disponibles pour la deuxième mise à jour majeure
. Monster Hunter Wilds est disponible sur PC, PS5 et consoles Xbox Series et si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Deluxe → 30,99 € au lieu de 90 €, soit 66 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (1)
Lol