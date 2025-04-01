Monster Hunter Wilds : Vous pourrez modifier l'apparence de vos armes, mais il faudra être patient

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 avril 2025 à 10h07
La personnalisation dans Monster Hunter Wilds va être plus poussée avec le retour d'une fonctionnalité très appréciée, mais qui risque de jouer avec la patience des joueurs.
Monster Hunter Wilds : Vous pourrez modifier l'apparence de vos armes, mais il faudra être patient
Le 31 mars dernier, un message rédigé par Yuya Tokuda (réalisateur de Monster Hunter Wilds) a été publié sur le site officiel du jeu. Ce dernier remercie les joueurs pour le cap des 10 millions de copies vendues et annonce quelques-unes des nouveautés à venir pour le jeu de chasse. L'un des détails listés dans le message a retenu l'attention des habitués de la saga : les apparences pour les armes arriveront bien en jeu. 

Donnez un look encore plus sauvage à votre arsenal dans Monster Hunter Wilds 

Dans les dernières lignes du message, il est possible de lire que « In addition, layered weapons will be coming in a future update. As more information on layered weapons becomes available, we'll be sure to share it with you! ». Connu comme les skins d'armes dans la langue de Molière, cette fonctionnalité a fait ses débuts dans Monster Hunter World: Iceborne. Elle permet de donner une nouvelle apparence à votre arme en utilisant plusieurs composants et matériaux différents. D'ailleurs, elle avait été très appréciée par la communauté qui espérait son retour. 

mhw-skins-armes
La lettre va donc combler les joueurs des précédents opus et offrir davantage d'options de personnalisation. Cependant, le message précise que les skins d'arme seront ajoutés dans une future mise à jour, sans préciser laquelle. De plus, aucune autre précision n'est donnée et Yuya Tokuda ajoute que de plus amples informations seront partagées dans le futur.

Les chasseurs peuvent donc espérer l'arrivée des armes personnalisables dans les mois qui viennent, même s'il est impossible de savoir si elles seront disponibles pour la deuxième mise à jour majeure. Monster Hunter Wilds est disponible sur PC, PS5 et consoles Xbox Series et si vous souhaitez vous aussi rejoindre l'aventure, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 22,59 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 30,99 € au lieu de 90 €, soit 66 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Monster Hunter Wilds dévoile Ascendance, une extension riche en dragons anciens
Monster Hunter Wilds 08 juin 2026

Monster Hunter Wilds dévoile Ascendance, une extension riche en dragons anciens

Monster Hunter Wilds s'est invité au Summer Game Fest avec une annonce de taille : une extension massive. Préparez-vous à traquer les plus redoutables des dragons dans Ascendance !
Les ventes de jeux Capcom plus importantes sur PC que sur consoles
Monster Hunter Wilds 18 mai 2026

Les ventes de jeux Capcom plus importantes sur PC que sur consoles

Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem ou encore Pragmata, tous ces jeux Capcom ont été lancés simultanément sur consoles et PC. Mais il semble que les consommateurs soient plus nombreux sur un support en particulier.
Monster Hunter Wilds libéré des avis mitigés sur Steam après la mise à jour d'optimisation
Monster Hunter Wilds 20 février 2026

Monster Hunter Wilds libéré des avis mitigés sur Steam après la mise à jour d'optimisation

Alors que son premier anniversaire approche à grands pas, la version PC de Monster Hunter Wilds a reçu un cadeau avant l'heure de la part des joueurs.

commentaire (1)

Avatar
Lol (invité) Le 03/04/2025 à 21:31

Lol