Monster Hunter Wilds : Récupérez un pack d'objets pratiques en effectuant cette action très simple

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 mars 2025 à 17h52
Capcom lance une nouvelle campagne promotionnelle gratuite pour Monster Hunter Wilds permettant de récupérer des objets pratiques pour soigner votre personnage et améliorer votre armure.
Monster Hunter Wilds : Récupérez un pack d'objets pratiques en effectuant cette action très simple
Monster Hunter Wilds est disponible depuis le 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. S'il a connu un démarrage record sur Steam, le titre de Capcom continue de proposer des surprises et du contenu régulier pour garder les chasseurs dans les Terres interdites. Parmi ces ajouts, la première mise à jour majeure est sans conteste la plus attendue. Mais l'éditeur vient de lancer une campagne promotionnelle avec un lot d'objets offert gratuitement.

8 récompenses utiles aux débutants et aux joueurs confirmés offertes dans Monster Hunter Wilds à cette condition

L'annonce a été faite sur le compte X/Twitter de Monster Hunter le 20 mars dernier. Cette nouvelle campagne est accessible à tous, que les joueurs jouent depuis le lancement du titre ou depuis quelques minutes. Pour en profiter, les chasseurs doivent simplement associer leur compte CAPCOM ID à leur plateforme de jeu, qu'elle soit PC ou console. Une fois l'opération effectuée, ils débloqueront un pack spécial contenant : 
  • 10 Sphères d'armure
  • 5 Poudres du démon
  • 5 Poudres de carapace
  • 5 Poudres végétales
  • 10 Poudres de vie
  • 30 Méga-potions
  • 1 Œuf d'argent
  • 10 steaks bien cuits
Si les joueurs ne possèdent pas encore de compte CAPCOM ID, ils peuvent le créer gratuitement en quelques minutes et le lier à leur support de prédilection. Cette petite attention est bienvenue, surtout pour les nouveaux joueurs.


En effet, les Méga-potions et les steaks bien cuits permettent de restaurer les sauges de santé et d'endurance. Les Sphères d'armure sont idéales pour améliorer l'équipement et l'Œuf d'argent peut être échangé contre une grosse somme d'argent. De quoi se préparer au mieux à la prochaine chasse au gros gibier dans les Terres interdites ! Si vous souhaitez vous aussi profiter de cette campagne promotionnelle et découvrir Monster Hunter Wilds, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur : 
  • PC
    • Édition Standard → 22,49 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 31,69 € au lieu de 90 €, soit 65 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Monster Hunter Wilds dévoile Ascendance, une extension riche en dragons anciens
Monster Hunter Wilds 08 juin 2026

Monster Hunter Wilds dévoile Ascendance, une extension riche en dragons anciens

Monster Hunter Wilds s'est invité au Summer Game Fest avec une annonce de taille : une extension massive. Préparez-vous à traquer les plus redoutables des dragons dans Ascendance !
Les ventes de jeux Capcom plus importantes sur PC que sur consoles
Monster Hunter Wilds 18 mai 2026

Les ventes de jeux Capcom plus importantes sur PC que sur consoles

Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem ou encore Pragmata, tous ces jeux Capcom ont été lancés simultanément sur consoles et PC. Mais il semble que les consommateurs soient plus nombreux sur un support en particulier.
Monster Hunter Wilds libéré des avis mitigés sur Steam après la mise à jour d'optimisation
Monster Hunter Wilds 20 février 2026

Monster Hunter Wilds libéré des avis mitigés sur Steam après la mise à jour d'optimisation

Alors que son premier anniversaire approche à grands pas, la version PC de Monster Hunter Wilds a reçu un cadeau avant l'heure de la part des joueurs.

commentaire (0)