Monster Hunter Wilds : Récupérez un pack d'objets pratiques en effectuant cette action très simple

Capcom lance une nouvelle campagne promotionnelle gratuite pour Monster Hunter Wilds permettant de récupérer des objets pratiques pour soigner votre personnage et améliorer votre armure.
Monster Hunter Wilds
est disponible depuis le 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. S'il a connu un démarrage record sur Steam
, le titre de Capcom continue de proposer des surprises et du contenu régulier pour garder les chasseurs dans les Terres interdites. Parmi ces ajouts, la première mise à jour majeure
est sans conteste la plus attendue. Mais l'éditeur vient de lancer une campagne promotionnelle avec un lot d'objets offert gratuitement.
8 récompenses utiles aux débutants et aux joueurs confirmés offertes dans Monster Hunter Wilds à cette condition
L'annonce a été faite sur le compte X/Twitter de Monster Hunter le 20 mars dernier. Cette nouvelle campagne est accessible à tous, que les joueurs jouent depuis le lancement du titre ou depuis quelques minutes. Pour en profiter, les chasseurs doivent simplement associer leur compte CAPCOM ID à leur plateforme de jeu, qu'elle soit PC ou console
. Une fois l'opération effectuée, ils débloqueront un pack spécial contenant :
Si les joueurs ne possèdent pas encore de compte CAPCOM ID, ils peuvent le créer gratuitement en quelques minutes et le lier
- 10 Sphères d'armure
- 5 Poudres du démon
- 5 Poudres de carapace
- 5 Poudres végétales
- 10 Poudres de vie
- 30 Méga-potions
- 1 Œuf d'argent
- 10 steaks bien cuits
à leur support de prédilection. Cette petite attention est bienvenue, surtout pour les nouveaux joueurs.
En effet, les Méga-potions et les steaks bien cuits permettent de restaurer les sauges de santé et d'endurance.
Les Sphères d'armure sont idéales pour améliorer l'équipement
et l'Œuf d'argent peut être échangé contre une grosse somme d'argent. De quoi se préparer au mieux à la prochaine chasse au gros gibier dans les Terres interdites ! Si vous souhaitez vous aussi profiter de cette campagne promotionnelle et découvrir Monster Hunter Wilds, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 22,49 € au lieu de 70 €, soit 68 % de réduction.
- Édition Deluxe → 31,69 € au lieu de 90 €, soit 65 % de réduction.
- Édition Premium Deluxe → 39,99 € au lieu de 110 €, soit 64 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
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