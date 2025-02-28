Monster Hunter Wilds : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Monster Hunter Wilds, le nombre d'heures nécessaires pour finir le scénario principal et toutes les missions annexes.
Monster Hunter Wilds est un Action-RPG qui vous met dans la peau d'un chasseur de bêtes mythiques et redoutables. Prenant place au coeur des Terres interdites, le titre de Capcom nous plonge dans un mystérieux voyage entre expédition pour en apprendre plus sur ce monde et recherche d'une tribu disparue.
La popularité de la licence et la promesse de nombreux combats entre amis fait le titre attire de nombreux joueurs. Certains se posent des questions notamment sur sa durée de vie, généralement conséquente sur l'ensemble de la franchise. De fait, ils souhaiteraient savoir en combien d'heures l'histoire principale peut être terminée et le temps nécessaire pour compléter le jeu à 100%.
Combien d'heures pour terminer Monster Hunter Wilds ?
Le nombre d'heures requis pour terminer Monster Hunter Wilds va énormément varier d'un joueur à l'autre. Entre ses vastes environnements à explorer, le style de jeu de chacun ou encore la maitrise du gameplay, certains vont rapidement arriver à l'épilogue de l'histoire. Tandis que d'autres vont prendre le temps de découvrir tout ce que les Terres interdites ont à offrir ou vont devoir tuer davantage de monstres en vue d'obtenir un équipement adapté aux épreuves.
Cependant, nous pouvons vous donner une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Monster Hunter Wilds en fonction de vos objectifs. De cette manière, vous pouvez avoir une idée du nombre d'heures que vous passerez sur le dernier-né des jeux de chasse de la légendaire saga de Capcom.
Terminer l'histoire principale de Monster Hunter Wilds → Entre 15 et 30 heures selon le degré de familiarité avec le gameplay du jeu
Terminer l'histoire principale de Monster Hunter Wilds en effectuant des quêtes annexes → Entre 40 et 80 heures
Terminer Monster Hunter Wilds à 100 % → Au moins 100 heures pour obtenir le trophée Platine, plus de 500 heures pour atteindre le rang de chasseur 999 et obtenir toutes les armes
Se lancer dans l'aventure Monster Hunter Wilds promet donc de passer de très nombreuses heures sur le titre, que ce soit pour améliorer son équipement ou valider tous les objectifs annexes. Mais cette durée ne concerne que la version 1.0 du titre. Des mises à jour régulières vont venir allonger ce temps de jeu, avec de nouvelles créatures à combattre et de nouvelles surprises à débloquer.
Pour conclure, rappelons que Monster Hunter Wilds, qui est sorti le 28 février 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez lire notre test complet du titre dès maintenant. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
PC
Édition Standard → 22,59 € au lieu de 40 €, soit 44 % de réduction.
Édition Deluxe → 27,99 € au lieu de 90 €, soit 69 % de réduction.
Édition Premium Deluxe → 33,99 € au lieu de 110 €, soit 69 % de réduction.
PS5
Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
commentaire (0)