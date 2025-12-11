Monster Hunter Wilds promet des fêtes de fin d'année musclées avec sa 4e mise à jour gratuite

Amateurs de chasse au très gros gibier, d'équipement et de festivités lumineuses, réjouissez-vous ! Capcom vient de dévoiler le contenu de la nouvelle mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds et elle s'annonce corsée.
Retardé de quelques jours à cause d'un tremblement de terre survenu au Japon, Capcom a récemment diffusé son dernier Monster Hunter Showcase de 2025.
L'événement a permis à la communauté d'en apprendre plus sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflexion mais aussi de découvrir en avant-première le contenu de la 4e mise à jour gratuite de Monster Hunter Wilds
. Chasseurs, vous avez été sages cette année et le Père Noël de Capcom va donc vous gâter dans quelques jours !
Relevez les défis d'un terrifiant dragon ancien et d'un nouvel Alpha Suprême
La mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds
sera accessible dès le 16 décembre prochain. Comme toujours, elle marque l'arrivée de nouvelles créatures redoutables dans les Terres interdites. À son lancement, les Chasseurs pourront partir sur la piste du Gogmazios, un dragon ancien si puissant que seul un groupe de 8 joueurs est en mesure de le terrasser
.
Mais le Père Noël va inviter sous le sapin une autre créature de légende. Le 24 décembre prochain, le deuxième monstre débarquera en jeu pour un réveillon riche en écailles. Avant de manger un morceau de dinde ou d'ouvrir leurs cadeaux, les plus téméraires seront invités à combattre le Jin Dahaad alpha suprême
.
Si vous parvenez à éliminer les deux géants, vous pourrez obtenir des ressources pour fabriquer de l'équipement inédit comme les armes Artian Gogma.
De nouvelles fonctionnalités ajoutées dans Monster Hunter Wilds
Les amateurs d'épreuves très relevées seront comblés car cette nouvelle mise à jour de Monster Hunter Wilds inclut également de nouvelles quêtes libres de difficulté 9 étoiles.
Si toutefois vous peinez à trouver des partenaires pour partir à la chasse, vous pourrez recruter deux nouveaux partenaires en soutien : Nadia et Griffin.
Entre deux traques, les chasseurs pourront également participer à des quêtes événements exclusives.
Célébrez le passage à la nouvelle année lors du Festival de la Concorde : Chant des Lumières
Enfin, qui dit fêtes de fin d'année dit également célébrations en tous genres, tables bien garnies et décorations lumineuses. Pour l'occasion, le Grand-Camp accueillera dès le 19 décembre prochain le Festival de la Concorde : Chant des Lumières
.
Jusqu'au 14 janvier 2026, les Chasseurs pourront découvrir les sublimes décorations hivernales, déguster des plats saisonniers uniques, acheter de nouvelles décorations pour leur camp. Enfin, un nouveau pack DLC sera proposé à l'achat et deux coupons de modification seront offerts à tous.
Rappelons que la 4e mise à jour de Monster Hunter Wilds est gratuite pour l'ensemble des joueurs
et que le titre est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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