Monster Hunter Wilds : Est-il possible d'y jouer à la manette sur PC ?

Certains joueurs et joueuses se demandent s'il est possible de jouer à la version PC de Monster Hunter Wilds avec une manette, et donc à la place du clavier et de la souris.
Sorti à la fin du mois de février 2025, Monster Hunter Wilds
, qui est développé ainsi qu'édité par Capcom, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu. De très nombreux joueurs et joueuses ont prévu de se plonger dans ce nouvel opus de la licence Monster Hunter. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre prend en charge les contrôleurs et donc s'il est possible de jouer à Monster Hunter Wilds sur PC avec une manette
, plutôt qu'avec le clavier et la souris.
Est-il possible de jouer à Monster Hunter Wilds sur PC avec une manette ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous posez cette question, sachez que la réponse est positive : il est tout à fait possible de jouer à Monster Hunter Wilds avec une manette
. Une nouvelle qui devrait ravir celles et celles qui préfèrent utiliser leur contrôleur pour chasser les différentes créatures redoutables de l'opus Wilds.
Capcom a, notamment, partagé cette information sur la page Steam du soft. Sur celle-ci, et plus précisément dans un encart sur la droite, nous pouvons lire la mention suivante : « Prise en charge complète des contrôleurs
».
L'équipe en charge de Monster Hunter Wilds
apporte, par ailleurs, quelques précisions à ce sujet. Les joueurs et les joueuses peuvent utiliser des manettes Xbox pour parcourir le titre. En ce qui concerne les contrôleurs de PlayStation, les manettes DualShock (PS4) et DualSense (PS5) sont prises en charge mais seulement en USB. De ce fait, si vous souhaitez jouer à Monster Hunter Wilds sur PC avec une manette
, il vous suffit de brancher votre contrôleur (en respectant les indications données par Capcom et mentionnées ci-dessus).
Pour conclure, rappelons que Monster Hunter Wilds
, qui est sorti le 28 février 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Vous pouvez lire notre test complet du titre dès maintenant
. Si vous souhaitez l'ajouter à votre collection, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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