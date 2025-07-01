Monster Hunter Wilds : La mise à jour la plus attendue par les chasseurs arrive enfin



le 01 juillet 2025 à 14h50 Publié par Justine Manchuelle le 01 juillet 2025 à 14h50

Après des mois de réclamations et de commentaires négatifs, la voix des joueurs de Monster Hunter Wilds a été entendue. Capcom a publié le 1er juillet 2025 un patch correctif que de nombreux chasseurs attendaient, mais il possède un petit défaut.