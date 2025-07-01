Monster Hunter Wilds : La mise à jour la plus attendue par les chasseurs arrive enfin

Après des mois de réclamations et de commentaires négatifs, la voix des joueurs de Monster Hunter Wilds a été entendue. Capcom a publié le 1er juillet 2025 un patch correctif que de nombreux chasseurs attendaient, mais il possède un petit défaut.
Malgré son contenu régulier et l'arrivée le 30 juin dernier de deux monstres emblématiques dans les Terres interdites, Monster Hunter Wilds
souffrait d'un problème majeur depuis ses débuts. D'ailleurs, il était régulièrement pointé du doigt par les joueurs, poussant certains à manifester leur mécontentement en attribuant de mauvaises notes sur Steam
. Mais Capcom a pris en compte les requêtes des joueurs. Le 1er juillet 2025, soit le lendemain du lancement de la deuxième mise à jour majeure
, un patch a été publié.
Les crashs et les problèmes d'affichage enfin corrigés pour la version PC de Monster Hunter Wilds
Ce dernier vise à corriger les problèmes d'affichage et de crashs qui pouvaient endommager les configurations PC
. Les crashs survenaient notamment à l'ouverture du menu « Apparence de l'équipement » pour un personnage ou un Palico. Quant à l'équipement d'une arme à distance, il pouvait impacter la fréquence d'images affichée en la rendant plus instable. Capcom a assuré que ces problèmes seraient corrigés au déploiement de ce patch.
Comme cela est souvent le cas avec les mises à jour, les fonctionnalités en ligne de Monster Hunter Wilds ne seront pas accessibles quand cette mise à jour complémentaire sera déployée.
Mais le jeu en ligne ne devrait être paralysé que quelques minutes ou quelques heures au maximum.
Un premier pas encourageant vers une optimisation totale
Rappelons que les bugs visuels et les crashs sur la version PC de Monster Hunter Wilds se sont multipliés suite au déploiement de l'une des mises à jour de mai 2025. Même s'il peut souffrir de problèmes de performances et d'affichage, ceux-ci devraient être moins importants et rassurer les chasseurs PC.
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