Monster Hunter Wilds : Découvrez toutes les nouveautés de la deuxième mise à jour majeure

Entre de nouveaux titans d'écailles à traquer, l'amélioration du mode photo et une fonctionnalité très attendue concernant les armes, démarrez l'été sur les chapeaux de roue avec la 2e mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds.
Victime d'une fuite inattendue à cause de Sony
, la deuxième mise à jour majeure de Monster Hunter Wilds
a été officiellement présentée lors du Capcom Showcase du 26 juin 2025. Les chasseurs avaient déjà eu un petit aperçu de son contenu il y a quelques mois en découvrant le cri et les griffes d'une créature emblématique. Si le Lagiacrus arrivera bien dans les Terres interdites d'ici peu
, il ne sera pas seul !
Trois nouveaux monstres mis à l'honneur dans Monster Hunter Wilds
En plus du Lagiacrus, le Seregios fera officiellement ses débuts dans Monster Hunter Wilds avec la deuxième mise à jour majeure. Les deux monstres sont présentés comme des créatures 8 étoiles
et les plus téméraires pourront fabriquer de nouveaux ensembles d'armures avec les composants récupérables. À noter que pour pouvoir partir sur les traces de ces deux titans, il faudra avoir atteint le Rang de Chasseur 31 au minimum, avoir terminé la mission principale « Un monde en furie »
ainsi que la mission secondaire « Doshaguma sylvestre ».
Aux côtés du Lagiacrus et du Seregios, une autre menace mettra les chasseurs les plus courageux au défi : l'Uth Duna alpha suprême.
Celui-ci apparaitra dans les Terres interdites à la fin du mois de juillet dans une Quête événement et une Quête défi libre. Les joueurs ayant un rang de Chasseur 50 ou plus pourront le combattre et tenter d'obtenir des composants pour fabriquer des armures uniques.
Un été placé sous le signe de la Fête des Flammes avec un nouveau Festival de la Concorde
La première mise à jour majeure a permis aux chasseurs de découvrir un nouveau type d'événement saisonnier : le Festival de la Concorde. Organisé dans le Grand-Camp, le premier festival avait comme thématique le printemps
avec des fleurs de cerisiers, un menu riche en sushis et un ensemble d'armure thématique. Mais pour son deuxième festival, Monster Hunter Wilds change d'ambiance.Le Festival de la Concorde : Fête des Flammes débutera le 23 juillet prochain
. À cette occasion, le Grand-Camp sera décoré de plantes tropicales et de totems cracheurs de feu représentant le Rathalos et la Rathian. Un menu exclusif pourra être dégusté et les chasseurs pourront récupérer de nombreuses surprises : émotes inédites, décorations de camp, équipement et plus encore.
De nouveaux éléments cosmétiques gratuits et des fonctionnalités attendues en approche
Parmi les grandes nouveautés de cette mise à jour, les armes spéciales comptent parmi les plus attendues
. Grâce à elle, vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre arme ainsi que celle de votre Félyne. Quant au mode Photo, il va accueillir quelques éléments pratiques comme l'ajustement de la luminosité, l'ajout de filtres ou la possibilité de masquer certains des personnages visibles à l'écran.
Enfin, cette mise à jour apportera son lot d'éléments cosmétiques payants ainsi qu'un set d'émotes gratuits. Vous pourrez découvrir l'ensemble de ce contenu dans Monster Hunter Wilds à partir du 30 juin 2025
. Rappelons que le titre de chasse de Capcom est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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