Monster Hunter Wilds : Jouez sans croiser d'araignées avec ce mode spécial

Si vous souffrez d'arachnophobie, les développeurs de Monster Hunter Wilds ont imaginé un filtre qui remplace les créatures à 8 pattes à l'écran.
Depuis le 28 octobre et jusqu'au 31 octobre prochain, les joueurs PS5 abonnés au service PS Plus peuvent découvrir Monster Hunter Wilds en avant-première via la bêta ouverte
, qui se poursuivra ensuite sur toutes les plateformes. Si de nombreux joueurs se sont lancés dans l'aventure pour défier les titans de l'univers de Capcom, d'autres profitent de l'occasion pour tester les fonctionnalités du titre. Or, en fouillant dans les menus, plusieurs utilisateurs ont noté la présence d'une option « arachnophobia assistance ».
Concrètement, celle-ci permet aux personnes ayant la phobie des araignées de ne pas rencontrer ou affronter leur pire cauchemar.
Des araignées transformées en gelée vivante dans Monster Hunter Wilds
De base, ce filtre anti-araignées n'est pas activé.
Il faut se rendre dans les menus de Monster Hunter Wilds
pour l'appliquer. Si l'arachnophobia assistance n'élimine pas définitivement les araignées du jeu, il modifie leur apparence et les remplace par des blobs géants colorés.
D'ailleurs, il est précisé que le filtre est appliqué en cas de rencontres avec des araignées comme la Lala Barina ou lors des combats contre des insectes géants ou des moustiques.
Cependant, ce filtre est purement visuel. Il n'altère ni les capacités des monstres « déguisés », ni leur puissance
. Les combats resteront difficiles, même si un joueur fait face à un blob jaune qui se déplace sur 4 pattes. Si un tel filtre peut surprendre, ce n'est pas la première fois qu'une telle option est proposée pour permettre aux arachnophobes de jouer. Par le passé, ce type de mode avait été ajouté dans Star Wars Jedi Survivor et Hogwarts Legacy. Mais s'il peut aider certains, d'autres joueurs ont suggéré que ces blobs visqueux pouvaient parfois être plus effrayants que les araignées.
Pour rappel, Monster Hunter Wilds
sort le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :
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