Monster Hunter Wilds : Découvrez les premières Quêtes événements du jeu et leurs récompenses

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 mars 2025 à 17h20
Incontournables dans les précédents jeux, les Quêtes événements sont de retour dans Monster Hunter Wilds. Chasseurs, votre mois de mars s'annonce déjà bien chargé !
Monster Hunter Wilds : Découvrez les premières Quêtes événements du jeu et leurs récompenses
L'aventure principale de Monster Hunter Wilds va occuper les chasseurs pendant de longues heures. Mais les joueurs expérimentés guettent déjà avec impatience le contenu post-lancement. Si la première mise à jour majeure n'arrivera que dans quelques semaines, Capcom compte bien occuper les experts de la traque avec de toutes nouvelles Quêtes événements. Ces missions temporaires déjà présentes dans les anciens jeux seront également présentes dans Wilds, et la première vague a débuté le 5 mars dernier.

Participez aux Quêtes événements de Monster Hunter Wilds pour tenter d'obtenir des matériaux rares

Chaque semaine, deux à trois Quêtes événements sont proposées aux joueurs de Monster Hunter Wilds. Celles-ci possèdent des difficultés généralement élevées allant de 4 à 5 étoiles selon le monstre à traquer. Elles ne sont proposées que pendant une à deux semaines et doivent donc être réalisées rapidement pour obtenir les récompenses annoncées. 


La rotation des Quêtes événements a officiellement commencé le 5 mars et elle changera tous les mardis du mois de mars. Attendez-vous donc à voir apparaitre de nouvelles missions temporaires les 12 et 19 mars prochains. Pour ce qui est des premières missions proposées, elles vous invitent à chasser deux monstres spécifiques : 
  • Le Yian Kut-Ku pour la quête Cacophonie Kut-ku. Vous devrez vous rendre dans la Forêt écarlate pour le trouver et avoir un rang de chasseur 9 au minimum pour participer
  • Le Queumatrice pour la quête Brochettes de volailles. Il faudra voyager jusqu'aux Plaines venteuses pour trouver le monstre en question et avoir un rang de chasseur 9 au minimum pour le chasser

En validant ces deux quêtes, vous pourrez obtenir respectivement des matériaux pour fabriquer la coiffe Mimiflore α et du fromage de Kunafa. Mais attention : la deuxième quête n'est disponible que jusqu'au 12 mars prochain. En revanche, vous pourrez lancer la quête Cacophine Kut-ku jusqu'au 19 mars. Alors pensez à augmenter votre rang de chasseur rapidement si vous souhaitez prendre part à ces traques limitées dans le temps !

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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