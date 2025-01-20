Monster Hunter Wilds : Découvrez comment les monstres à chasser sont sélectionnés

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 janvier 2025 à 16h20
Dans une interview, le directeur de Monster Hunter Wilds a expliqué la composition du bestiaire de l'opus et les raisons derrière le choix de chaque monstre.
Monster Hunter Wilds : Découvrez comment les monstres à chasser sont sélectionnés
Le bestiaire de Monster Hunter est l'un des plus importants et des plus terrifiants du jeu vidéo. En réunissant tous les opus sortis à ce jour, à l'exception de Monster Hunter Wilds, les chasseurs peuvent affronter 468 créatures différentes, allant des rapides Velocipreys à l'imposant Dalamadur. Face à un si grand panel d'options, limiter le choix à une cinquantaine d'espèces peut ressembler à un casse-tête. 

Cependant, la présence ou non d'un monstre en particulier n'est pas due au hasard. Yuya Tokuda, directeur sur Monster Hunter Wilds, a d'ailleurs profité d'une entrevue avec IGN pour expliquer comment la liste des monstres disponibles dans un nouveau jeu est créée.

L'écosystème et la hiérarchie de Monster Hunter Wilds au centre du choix du bestiaire

L'objectif premier est de créer une vraie cohérence entre la région explorée par les chasseurs et les monstres qu'ils peuvent rencontrer. Cette logique explique notamment pourquoi il est impossible de croiser un Lagiacrus ou un Beotodus dans une région désertique. Afin d'illustrer le processus de réflexion des équipes de développement, Yuya Tokuda prend l'exemple d'un monstre ajouté dans l'opus Wilds : l'Arkveld.
Nous réfléchissons d'abord à ce que nous voulons que les joueurs ressentent lorsqu'ils affrontent des monstres majeurs comme l'Arkveld, ainsi qu'au cadre, à l'écosystème, etc. du monde, propre à chaque titre. Nous réfléchissons ensuite au type de monstres nécessaires pour y parvenir. D'une certaine manière, nous commençons par assembler des pièces de puzzle, comme 'Si ce monstre existe à cet endroit, comment la pyramide écologique fonctionne-t-elle ici ?
Contrairement à ce que la majorité des joueurs peut penser, la nécessité d'ajouter le plus de nouveaux monstres possibles n'est pas un facteur déterminant. De plus, il n'y a pas nécessairement d'équité entre le nombre de nouveaux monstres et de créatures déjà existantes ajoutés à un opus. Même si d'anciens monstres seront présents dans Monster Hunter Wilds (comme le Congalala et le Gravios), le but reste de créer une pyramide où chaque monstre aurait sa place et où la difficulté serait autant croissante que logique. 


Rappelons pour conclure que Monster Hunter Wilds sera disponible dès le 28 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais si vous souhaitez découvrir le jeu et ses monstres en avant-première, ne manquez pas les phases de bêta ouvertes organisées avant la sortie.

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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