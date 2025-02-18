Monster Hunter Wilds : Cet événement prisé de la communauté sera absent au lancement du titre

Chez les chasseurs expérimentés, le endgame est un élément très attendu, notamment dans Monster Hunter Wilds. Pourtant, Capcom a fait un choix audacieux pour son nouveau jeu.
Les personnes ayant déjà joué à un jeu Monster Hunter savent que le titre a beaucoup à offrir une fois l'histoire principale terminée
. Dès que le endgame est débloqué, les chasseurs peuvent mettre leur talent à l'épreuve dans des quêtes de raid. Ces missions invitent à éliminer en groupe des monstres puissants afin de fabriquer des pièces d'équipement toujours plus robustes.
La tradition veut qu'au moins une quête de raid accompagne le lancement d'un jeu de la franchise
. Mais ce ne sera pas le cas pour Monster Hunter Wilds
.
L'accent mis sur les quêtes à 4 joueurs pour les débuts de Monster Hunter Wilds
Ce choix délibéré a été justifié par Ryuzo Tsujimoto et Yuya Tokuda, respectivement producteur et directeur. Dans le cadre d'un entretien avec MP1st
, tous deux ont confirmé que la limitation technique n'était pas la raison de l'absence de quêtes de raids au lancement.
D'ailleurs, ils ne sont pas prévus pour le moment et pourraient être ajoutés dans le futur si les joueurs sont nombreux à en faire la demande.
En revanche, ils ont souhaité proposer une expérience de jeu similaire à celle du lancement de Monster Hunter World, en privilégiant les petits groupes.
Nous voulons d'abord que les joueurs profitent du gameplay de Monster Hunter Wilds et s'amusent dans des groupes jusqu'à 4 joueurs. Le contenu plus difficile impliquant plus de participants viendra après.
Les adeptes des chasses impliquant un nombre plus important de joueurs devront donc faire preuve de patience. De plus, le premier monstre qui sera proposé en quête de raid est encore inconnu. Pour l'heure, Capcom a confirmé que le Mizutsune serait le premier titan ajouté à Monster Hunter Wilds via la mise à jour de printemps
. Mais pourra-t-il être chassé en raid ? Réponse dans quelques semaines.
commentaires (2)
Mais que racontez-vous ?
Une tradition les quêtes de raid de plus de 4 joueurs dans MH ?
Mais ça n'a jamais existé les quêtes de raid.
Toutes les quêtes ont été avec 4 joueurs au max.
Même la Kulve sur World était une quête de lobby mais limitée à 4 joueurs par "groupe".
Bien dit.
les quétes de "raid" sont apparus avec World. dans trous les autre 4 joueurs Maxi.
Il devrait se renseigner avant d'écrire un article.