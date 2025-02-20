Monster Hunter : Secretlab s'associe à Capcom pour proposer 3 sièges exclusifs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 février 2025 à 15h05
Pour célébrer la sortie de Monster Hunter Wilds, Secretlab réveille votre âme de chasseur avec une collection inédite et limitée aux couleurs de 3 monstres emblématiques de la licence.
Monster Hunter : Secretlab s'associe à Capcom pour proposer 3 sièges exclusifs
Marque bien connue des joueurs, Secretlab propose des sièges ergonomiques et confortables à l'effigie des licences les plus populaires du jeu vidéo. Par le passé, le fabricant a mis à l'honneur des jeux comme League of Legends, Overwatch ou encore World of Warcraft. Aujourd'hui, les monstres les plus redoutés du jeu vidéo vous prêtent leur force au travers d'une collection de sièges et d'accessoires Monster Hunter, juste à temps pour le lancement de Monster Hunter Wilds.

Secretlab X Monster Hunter

Rendant hommage aux créatures les plus imposantes et les plus populaires de la franchise de Capcom, Secretlab a imaginé 3 modèles TITAN Evo s'inspirant des couleurs et de la peau des titans. Le premier reprend l'apparence de l'Arkveld en combinant d'élégantes teintes de gris et de violet. Le deuxième modèle inédit s'inspire du Fatalis, redoutable dragon noir pour un look intimidant et sauvage. Enfin, le troisième siège combine du noir et du rouge pour immortaliser le monstre le plus connu de Monster Hunter : le puissant Rathalos.
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Les écailles et la fourrure de chacun des 3 monstres sont d'ailleurs recréées sur différentes parties des sièges grâce à des matériaux personnalisés imitant les ressources récupérées après un combat. Chaque siège est décoré d'un symbole représentant la créature correspondante et le logo de Monster Hunter. 

Enfin, la collection est complétée par 2 coussins lombaires en mousse à mémoire de forme pour augmenter votre confort et partager votre passion pour Monster Hunter. L'accessoire est décliné en 2 versions : un modèle noir décoré du Fatalis et un modèle crème comprenant une tête de Palico brodée.

Monster-Hunter-Pillow

Où acheter les sièges et les accessoires Secretlab X Monster Hunter ?

Que ce soit pour rendre votre bureau plus confortable, pour vous équiper ou pour offrir à un passionné de l'univers de Monster Hunter, vous pouvez tout simplement le commander sur le site officiel, en choisissant la version qui vous plait le plus : 
Le prix de vente affiché varie entre 594 et 624 € pour les sièges. Cependant seuls les modèles Fatalis et Rathalos sont disponibles immédiatement. Le modèle Arkveld est en précommande, avec une livraison possible à partir du 27 mai prochain. Mais faites attention, les quantités sont limitées et le stock pourrait très vite se vider.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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