Les jeux PlayStation les plus téléchargés en février 2025 : Monster Hunter Wilds à deux doigts du top 1

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 mars 2025 à 11h27
Comme tous les mois, PlayStation a communiqué la liste des jeux les plus téléchargés le mois dernier, en février 2025.
Les jeux PlayStation les plus téléchargés en février 2025 : Monster Hunter Wilds à deux doigts du top 1
PlayStation a révélé, via un article sur le site PlayStation Blog une liste indiquant les jeux les plus téléchargés sur le PS Store, en Europe et aux États-Unis, au cours du mois de février 2025. Le classement proposé comprend des titres PS5, mais aussi PS4, PS VR2 (catégorie que nous laissons de côté), et des jeux free-to-play. Nous ne mentionnerons pas non plus le classement nord-américain.

Classement des jeux les plus téléchargés sur le PS Store en février 2025

En ce qui concerne les jeux PS5, c'est Kingdom Come: Deliverance II qui arrive en tête après une sortie remarquée, devant Monster Hunter Wilds qui est sorti le 28 février. Le podium est complété par FC 25 tandis que l'infatigable GTA 5 est quatrième, juste devant un autre classique, Minecraft. GTA V et Call of Duty: Black Ops 6. Le même trio de tête que le mois dernier. Nous retrouvons aussi It Takes Two dans le top 10, bien aidé par la sortie de Split Fiction, qui devrait, lui, être au top dans le prochain classement.
Pour ce qui est des jeux PS4, nous retrouvons Kingdom Come: Deliverance à la première place (puisque le 2 n'est pas sorti sur l'ancienne génération), avec Battlefield V et Red Dead Redemption 2 sur les deux autres marches du podium. 
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Battlefield V
  • Red Dead Redemption 2
  • FC 25
  • Battlefield 1
  • Grand Theft Auto V
  • The Forest
  • Batman: Arkham Knight
  • Gang Beasts
  • Minecraft
  • Battlefield 4
  • Need for Speed Heat
  • A Way Out
  • Mortal Kombat X
  • Rayman Legends
  • Unravel Two
  • It Takes Two
  • Hogwarts Legacy
  • F1 24
  • Need for Speed Payback
À propos des free-to-play, disponibles sur PS5 et PS4, pas de changement dans le top 4, si ce n'est l'ordre qui change, Roblox reprenant la deuxième place à Marvel Rivals. Fortnite est, lui, toujours premier. 
Avec le mois de mars chargé, il est plus que probable que ces classements soient largement modifiés, avec notamment les présence de Split Fiction et Assassin's Creed Shadows
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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