Comment Monopoly GO a brisé tous les records financiers de l'histoire du mobile

Le jeu mobile de Scopely vient de franchir un cap historique. Monopoly GO s'impose comme le titre le plus rapide à générer 6 milliards de dollars, écrasant la concurrence et confirmant la puissance de la célèbre licence de jeu de plateau sur le marché des smartphones.
C'est une performance qui fera date dans l'histoire de l'industrie vidéoludique mobile. Selon les dernières données fournies par le cabinet d'analyse Sensor Tower
, le titre phare de Scopely, Monopoly GO, a franchi la barre symbolique des 6 milliards de dollars de revenus consommateurs
. Ce qui impressionne, ce n'est pas seulement le montant astronomique, mais la vitesse fulgurante à laquelle ce seuil a été atteint
. Il n'aura fallu que 1 275 jours, soit un peu moins de trois ans et demi
, pour que le jeu s'installe sur ce trône financier, surpassant ainsi les légendes du secteur.
Une course contre la montre remportée haut la main
Les comparaisons avec les autres mastodontes du marché permettent de mieux saisir l'ampleur de cet exploit. Jusqu'à présent, des titres comme Monster Strike de Mixi ou Honor of Kings de Tencent détenaient des records de longévité et de rentabilité, ayant mis respectivement 1 673 et 1 762 jours pour atteindre ce même chiffre d'affaires. Monopoly GO les a effacés des tablettes avec une avance considérable
.
D'autres géants du secteur, pourtant réputés pour leur capacité à monétiser leurs audiences, se retrouvent également dans le rétroviseur. Le très populaire Royal Match a nécessité 1 868 jours pour y parvenir, tandis que le phénomène Genshin Impact de miHoYo a mis 1 873 jours. Même le classique Clash of Clans de Supercell, véritable pilier du jeu mobile, avait dû attendre plus de 2 200 jours pour franchir ce ca
p. Il est important de préciser que les estimations de Sensor Tower se concentrent uniquement sur les dépenses des joueurs via l'App Store et Google Play, excluant de facto les revenus publicitaires ou les transactions directes, ce qui suggère que le chiffre d'affaires réel est encore plus élevé.
Une machine à cash qui ne ralentit pas
Loin de s'essouffler après son lancement mondial officiel en avril 2023, le jeu continue de générer des revenus colossaux
. Actuellement, Monopoly GO engrangerait environ 200 millions de dollars par mois, le plaçant parmi les jeux les plus rentables au monde
. Cette régularité lui permet de se hisser à la 14e place des jeux mobiles les plus rentables de tous les temps, un classement toujours dominé par Honor of Kings et Candy Crush Saga.
Ce succès phénoménal consacre également la stratégie de Scopely concernant l'utilisation de la licence. En 2024, le titre s'est classé numéro un mondial en termes de revenus liés aux achats intégrés.
En tant que titre le plus récent du top 15 des plus gros succès financiers de l'histoire, Monopoly GO prouve que le marché du jeu « casual » possède encore un potentiel de croissance immense, capable de détrôner des jeux installés depuis plus d'une décennie. Et le studio fait tout pour continuer à séduire les joueurs, multipliant les collaborations. D'abord avec Star Wars puis Marvel, et depuis peu avec Harry Potter
. Le jeu aura également droit à son film
.
Dans tous les cas, si vous êtes un joueur de Monopoly GO, n'oubliez pas de consulter chaque jour notre article des liens pour avoir des dés gratuits
.
commentaires (4)
Moi je paye pas pour jouer.
J’adore ce jeu
Avant on pouvais finir l.album maintenant c.est impossible si on ne met pas d.argent mais moi je ne payerai jamais pour un jeu
Bonjour juste un mot pourquoi l.album est beaucoup dur qi.au debut