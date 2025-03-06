Monopoly va avoir le droit... à son film

Non, vous ne rêvez pas. Le célèbre jeu de société Monopoly va prochainement être adapté au cinéma...
Parmi les jeux de société les plus populaires au monde, nous retrouvons le Monopoly
. Presque tout le monde y a déjà joué, ou connaît au moins son nom. Le titre a même connu plusieurs dérivés en jeu vidéo, dont le très connu Monopoly GO
(retrouvez d'ailleurs tous les dés gratuits de Monopoly GO
). Un film va prochainement voir le jour, avec une équipe prometteuse et ambitieuse
.
John Francis Daley et Jonathan Goldstein à l'écriture du scénario du film Monopoly
Un film Monopoly pourrait-il réellement surprendre et captiver le public ? À première vue, l'idée d'adapter le célèbre jeu de société sur grand écran peut sembler audacieuse, voire risquée. Pourtant, une récente annonce pourrait bien changer la donne
. Selon Deadline
, John Francis Daley et Jonathan Goldstein, connus pour leur travail sur Game Night et Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs, viennent d'être recrutés pour écrire le scénario du film
.
Cette collaboration avec Lionsgate et Hasbro Entertainment marque une étape importante dans le développement du projet, même si le film Monopoly en est encore à ses premiers stades
. Pour l'instant, aucun réalisateur ni casting n'a été annoncé, et la date de sortie reste inconnue.
Une production portée par Margot Robbie et Lionsgate
La société de production de Margot Robbie, LuckyChap, est aux commandes du projet, aux côtés de Hasbro Entertainment. Erin Westerman, co-présidente de Lionsgate Motion Picture Group, a exprimé son enthousiasme quant à la participation du duo Daley-Goldstein :
Nous savions que LuckyChap attirerait les meilleurs talents, et nous sommes ravis que Goldstein et Daley se joignent à l'aventure. Nous admirons leur travail depuis longtemps. Ils savent raconter des histoires intelligentes et originales pour un large public. Ils sont les architectes parfaits pour cette franchise.
Le film Monopoly a connu de nombreuses tentatives d'adaptation au fil des années. Des réalisateurs aussi variés que Ridley Scott et Tim Story ont été associés au projet, sans qu'il ne voie le jour. L'acquisition d'Entertainment One par Lionsgate en 2023 a relancé le développement du film, ouvrant la voie à cette nouvelle version
.
Bien que Monopoly puisse sembler un choix étrange pour une adaptation cinématographique, John Francis Daley et Jonathan Goldstein apportent une crédibilité indéniable au projet
. Ils ont prouvé avec l'excellent Game Night, mais aussi Donjons & Dragons : L'Honneur des Voleurs qu'ils savaient transformer des concepts atypiques en films intelligents, dynamiques et drôles. De quoi donner des idées pour ce film Monopoly.
Le fait que Margot Robbie soit impliquée ajoute un argument supplémentaire en faveur du projet. Après le succès retentissant de Barbie, qui a transformé une simple marque en un film intelligent et satirique, il est légitime d'espérer que Monopoly puisse suivre un chemin similaire, avec un nom tout aussi connu, si ce n'est plus. Reste à savoir quels seront le scénario, et le casting. À suivre ces prochains mois.
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