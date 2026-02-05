Monopoly Go lance une saison sous le signe des animaux, avec de belles récompenses

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2026 à 17h27
24 
Le géant du jeu mobile Monopoly Go lance une initiative caritative inédite. La nouvelle saison des animaux ne se contente pas d'ajouter du contenu mignon, elle mobilise les joueurs pour soutenir concrètement la protection animale à travers un défi mondial ambitieux.
Monopoly Go lance une saison sous le signe des animaux, avec de belles récompenses
Le succès planétaire Monopoly Go! ne se dément pas et le studio Scopely profite de cette visibilité massive pour lancer une initiative caritative d'envergure. Baptisée saison Animaux chics, cette mise à jour majeure, disponible depuis le 4 février, transforme vos sessions de jeu quotidiennes en soutien direct pour le bien-être animal. Jusqu'au 7 avril, les joueurs découvriront un univers repensé, mais c'est surtout le défi communautaire qui attire l'attention des observateurs.

Un défi mondial pour la protection animale

Le cœur de cette saison réside dans l'événement, qui court jusqu'au 4 mars. Le principe repose sur la force du nombre et la coopération étant donné que les joueurs doivent collectivement franchir la case départ plus de cinq millions de fois. Ce n'est pas un simple objectif de progression virtuelle, car l'atteinte de ce palier déclenchera une augmentation significative des dons financiers de Scopely envers des organisations reconnues.

monopoly-saison-animaux
Les bénéficiaires incluent l'ASPCA aux États-Unis et la RSPCA en Angleterre et au Pays de Galles. Pour le moment, aucune information n'a été donnée quant à une potentielle association française. En guise de remerciement pour cet effort collectif, chaque joueur ayant franchi la case DÉPART au moins une fois durant cette période débloquera un bouclier exclusif sur le thème des chats. C'est une méthode habile pour engager la communauté sur des enjeux réels.

Nouveaux compagnons et personnalisation poussée

Au-delà de l'aspect purement caritatif, le contenu ludique s'étoffe considérablement pour maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. La saison met en lumière Scottie, le fidèle chien emblématique de M. Monopoly, qui se voit rejoint par de nouveaux personnages hauts en couleur. Les joueurs feront la connaissance de Duke, un chat à l'allure aristocratique, et de Pip, un perroquet plein de vie.

À lire également

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

L'éditeur en profite pour introduire une refonte du système de personnalisation avec l'arrivée de la personnalisation des jetons, avec des accessoires et des styles. Ces ajouts offrent aux utilisateurs de nouvelles manières de façonner leurs avatars pour se démarquer sur les plateaux de leurs amis.

Chargement du sondage...

0 votant

Enfin, pour la première fois dans l'histoire du titre, un album d'autocollants a été conçu à partir des véritables animaux de compagnie des joueurs. L'engouement a été massif, via le serveur Discord officiel du jeu, plus de 12 000 photographies ont été soumises par la communauté passionnée. Au final, neuf animaux ont été sélectionnés pour être immortalisés dans le jeu. Les joueurs auront plusieurs semaines pour récolter tous ces autocollants, et obtenir les récompenses liées.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 18 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Dés (dice) gratuits Monopoly GO 18 août 2026
Monopoly Go! 18 août 2026

Dés (dice) gratuits Monopoly GO 18 août 2026

Retrouvez les liens Monopoly GO du 18 août 2026 afin de récupérer des dés (dice) gratuitement.
Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite
Monopoly Go! 31 juillet 2026

Bugs Bunny et Daffy Duck débarquent dans Monopoly Go pour une saison inédite

Scopely frappe un grand coup en associant Monopoly Go aux mythiques Looney Tunes pour sa nouvelle saison estivale. Au programme de cet événement champêtre : mécaniques de jeu inédites, récompenses à la carte et le retour de personnages cultes.

commentaires (24)

Avatar
Angélus (invité) Le 02/03/2026 à 09:29

Bonjour si ça va je prends intéressant d'avoir un peu plus de dés gratuite par jour

Avatar
Abdel dz (invité) Le 25/02/2026 à 20:07

C est trop bien le jeu monopoli go jouer tou le mende c'est trop bien🤯🤯🤯🥳

Avatar
Rachel (invité) Le 14/02/2026 à 22:28

Je joue tout les jour

Avatar
Veranovel (invité) Le 07/02/2026 à 08:30

Je joue plusieurs fois dans la journée et j'adore ça, merci

Avatar
Moi (invité) Le 07/02/2026 à 02:50

Je joue un plusieurs fois par jour mais je trouve q les dés gratuits se font de plus en plus rare depuis que Gamewave.fr s'associe avec d'autres compagnies

Avatar
Dominique (invité) Le 07/02/2026 à 02:14

Très bon jeu je joue plusieurs fois par jour j adore

Avatar
Carol (invité) Le 06/02/2026 à 18:02

Ça me vide la tête 😉

Avatar
AUVERGNE (invité) Le 06/02/2026 à 18:00

Bonne application

Avatar
Nadine (invité) Le 06/02/2026 à 14:07

Je joue plusieurs fois par jour j'adore

Avatar
Gate B. (invité) Le 06/02/2026 à 12:53

Très bon jeu et je joue a tous les jours

Avatar
Joelle boum (invité) Le 06/02/2026 à 10:32

Très bon jeu c est prenant

Avatar
Ghislaine (invité) Le 06/02/2026 à 08:56

Bien comme jeux
Pas assez de dés gratuit au départ

Avatar
Sissi 974 (invité) Le 06/02/2026 à 08:33

Très addictif je joue toute la journée je ne peux plus m’en passé

Avatar
Babi (invité) Le 06/02/2026 à 02:53

Tres amusant mais aussi un peu trop adictif

Avatar
Marie-Josée (invité) (invité) Le 06/02/2026 à 01:10

J'adore ce jeux .continuez à nous envoyer des dés gratuitement 🥰

Avatar
Richard (invité) Le 06/02/2026 à 00:38

Tres bon jeu j adore je joue a tout les jours

Avatar
Hervé (invité) Le 05/02/2026 à 23:51

Super jeux

Avatar
Antonia (invité) Le 05/02/2026 à 23:18

Tres bon jeu

Avatar
Nono (invité) Le 05/02/2026 à 21:40

Très bon jeu

Avatar
Domi (invité) Le 05/02/2026 à 20:46

Très bon jeu, ça me rappelle de très bons souvenirs avec l'original ✌️