Monopoly Go lance une saison sous le signe des animaux, avec de belles récompenses

Le géant du jeu mobile Monopoly Go lance une initiative caritative inédite. La nouvelle saison des animaux ne se contente pas d'ajouter du contenu mignon, elle mobilise les joueurs pour soutenir concrètement la protection animale à travers un défi mondial ambitieux.
Le succès planétaire Monopoly Go! ne se dément pas et le studio Scopely profite de cette visibilité massive pour lancer une initiative caritative d'envergure
. Baptisée saison Animaux chics, cette mise à jour majeure, disponible depuis le 4 février, transforme vos sessions de jeu quotidiennes en soutien direct pour le bien-être animal. Jusqu'au 7 avril, les joueurs découvriront un univers repensé, mais c'est surtout le défi communautaire qui attire l'attention des observateurs
.
Un défi mondial pour la protection animale
Le cœur de cette saison réside dans l'événement, qui court jusqu'au 4 mars. Le principe repose sur la force du nombre et la coopération étant donné que les joueurs doivent collectivement franchir la case départ plus de cinq millions de fois. Ce n'est pas un simple objectif de progression virtuelle, car l'atteinte de ce palier déclenchera une augmentation significative des dons financiers de Scopely envers des organisations reconnues.
Les bénéficiaires incluent l'ASPCA aux États-Unis et la RSPCA en Angleterre et au Pays de Galles. Pour le moment, aucune information n'a été donnée quant à une potentielle association française. En guise de remerciement pour cet effort collectif, chaque joueur ayant franchi la case DÉPART au moins une fois durant cette période débloquera un bouclier exclusif sur le thème des chats
. C'est une méthode habile pour engager la communauté sur des enjeux réels.
Nouveaux compagnons et personnalisation poussée
Au-delà de l'aspect purement caritatif, le contenu ludique s'étoffe considérablement pour maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. La saison met en lumière Scottie, le fidèle chien emblématique de M. Monopoly, qui se voit rejoint par de nouveaux personnages hauts en couleur. Les joueurs feront la connaissance de Duke, un chat à l'allure aristocratique, et de Pip, un perroquet plein de vie.
L'éditeur en profite pour introduire une refonte du système de personnalisation avec l'arrivée de la personnalisation des jetons, avec des accessoires et des styles. Ces ajouts offrent aux utilisateurs de nouvelles manières de façonner leurs avatars pour se démarquer sur les plateaux de leurs amis.
Enfin, pour la première fois dans l'histoire du titre, un album d'autocollants a été conçu à partir des véritables animaux de compagnie des joueurs
. L'engouement a été massif, via le serveur Discord officiel du jeu, plus de 12 000 photographies ont été soumises par la communauté passionnée. Au final, neuf animaux ont été sélectionnés pour être immortalisés dans le jeu
. Les joueurs auront plusieurs semaines pour récolter tous ces autocollants, et obtenir les récompenses liées.
commentaires (24)
Bonjour si ça va je prends intéressant d'avoir un peu plus de dés gratuite par jour
C est trop bien le jeu monopoli go jouer tou le mende c'est trop bien🤯🤯🤯🥳
Je joue tout les jour
Je joue plusieurs fois dans la journée et j'adore ça, merci
Je joue un plusieurs fois par jour mais je trouve q les dés gratuits se font de plus en plus rare depuis que Gamewave.fr s'associe avec d'autres compagnies
Très bon jeu je joue plusieurs fois par jour j adore
Ça me vide la tête 😉
Bonne application
Je joue plusieurs fois par jour j'adore
Très bon jeu et je joue a tous les jours
Très bon jeu c est prenant
Bien comme jeux
Pas assez de dés gratuit au départ
Très addictif je joue toute la journée je ne peux plus m’en passé
Tres amusant mais aussi un peu trop adictif
J'adore ce jeux .continuez à nous envoyer des dés gratuitement 🥰
Tres bon jeu j adore je joue a tout les jours
Super jeux
Tres bon jeu
Très bon jeu
Très bon jeu, ça me rappelle de très bons souvenirs avec l'original ✌️