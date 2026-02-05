Monopoly Go lance une saison sous le signe des animaux, avec de belles récompenses

Le géant du jeu mobile Monopoly Go lance une initiative caritative inédite. La nouvelle saison des animaux ne se contente pas d'ajouter du contenu mignon, elle mobilise les joueurs pour soutenir concrètement la protection animale à travers un défi mondial ambitieux.

Un défi mondial pour la protection animale

Nouveaux compagnons et personnalisation poussée

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. Baptisée saison Animaux chics, cette mise à jour majeure, disponible depuis le 4 février, transforme vos sessions de jeu quotidiennes en soutien direct pour le bien-être animal.Le cœur de cette saison réside dans l'événement, qui court jusqu'au 4 mars. Le principe repose sur la force du nombre et la coopération étant donné que les joueurs doivent collectivement franchir la case départ plus de cinq millions de fois. Ce n'est pas un simple objectif de progression virtuelle, car l'atteinte de ce palier déclenchera une augmentation significative des dons financiers de Scopely envers des organisations reconnues.Les bénéficiaires incluent l'ASPCA aux États-Unis et la RSPCA en Angleterre et au Pays de Galles. Pour le moment, aucune information n'a été donnée quant à une potentielle association française. En guise de remerciement pour cet effort collectif,. C'est une méthode habile pour engager la communauté sur des enjeux réels.Au-delà de l'aspect purement caritatif, le contenu ludique s'étoffe considérablement pour maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée. La saison met en lumière Scottie, le fidèle chien emblématique de M. Monopoly, qui se voit rejoint par de nouveaux personnages hauts en couleur. Les joueurs feront la connaissance de Duke, un chat à l'allure aristocratique, et de Pip, un perroquet plein de vie.L'éditeur en profite pour introduire une refonte du système de personnalisation avec l'arrivée de la personnalisation des jetons, avec des accessoires et des styles. Ces ajouts offrent aux utilisateurs de nouvelles manières de façonner leurs avatars pour se démarquer sur les plateaux de leurs amis.Enfin,. L'engouement a été massif, via le serveur Discord officiel du jeu, plus de 12 000 photographies ont été soumises par la communauté passionnée. Au final,. Les joueurs auront plusieurs semaines pour récolter tous ces autocollants, et obtenir les récompenses liées.