Harry Potter et Monopoly GO : la collaboration ultime arrive enfin !

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 03 décembre 2025 à 11h52
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Préparez vos baguettes et vos dés, car l'univers des sorciers s'invite enfin sur vos smartphones. Scopely vient d'officialiser une collaboration massive entre Monopoly GO et Harry Potter. Dès le 10 décembre, Poudlard ouvre ses portes pour une saison riche en événements, stickers inédits et défis magiques.
Harry Potter et Monopoly GO : la collaboration ultime arrive enfin !
L'attente aura été longue, mais les hiboux ont enfin délivré le message que tous les « Tycoons » espéraient. Scopely a confirmé l'arrivée imminente du monde des sorciers dans son titre phare, Monopoly Go!. C'est une véritable refonte thématique qui attend les joueurs, transformant l'expérience classique du jeu de plateau en une aventure ensorcelante. Tout commence par une escale de Mr. Monopoly à la gare de King's Cross, sur la célèbre voie 9 ¾, propulsant instantanément l'action vers les lieux mythiques imaginés par J.K. Rowling.

Une immersion totale dans le monde des sorciers

Dès le lancement de la saison, les joueurs pourront choisir leur Maison et parcourir des plateaux entièrement redessinés. L'immersion promet d'être au rendez-vous avec des lieux emblématiques tels que le Chemin de Traverse, le village de Pré-au-Lard et bien entendu, le château de Poudlard. Les développeurs ont mis un point d'honneur à réimaginer les personnages cultes dans le style graphique signature du jeu mobile. Vous retrouverez ainsi Harry, Ron, Hermione, mais aussi Hagrid et Dumbledore, prêts à vous accompagner à chaque lancer de dés.

Miniature vidéo

L'atmosphère visuelle ne sera pas le seul changement. Le jeu promet de transformer chaque coin de l'interface avec une touche de sorcellerie, incluant des détails subtils comme l'apparition du Vif d'Or ou la transformation du train Tycoon en Poudlard Express.

Un album de stickers et des Chocogrenouilles

Qui dit nouvelle saison dit nouvel album de collection. Cette fois, l'album comportera 23 sets magiques célébrant les héros, créatures et artefacts de la saga. Mais la grande nouveauté réside dans l'introduction d'une mécanique inédite : les Chocogrenouilles. Pour la première fois, un set de stickers unique à cette saison pourra être complété via ces friandises sorcières, permettant de collectionner les portraits des sorciers et sorcières célèbres, exactement comme dans les livres et les films.

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Des mini-jeux revisités à la sauce Poudlard

Le gameplay s'adapte lui aussi à cette collaboration d'envergure. Les événements habituels revêtent leurs habits de lumière magique. L'événement « Racers » verra les joueurs s'affronter lors de matchs de Quidditch ou de courses effrénées dans les coffres de Gringotts. Le mode « Trésors » vous enverra à la recherche d'artefacts légendaires, dont la Pierre Philosophale, tandis que l'événement des Partenaires vous invitera à collaborer avec vos amis pour donner vie aux personnages de la saga.

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Que vous soyez un Gryffondor courageux ou un Serpentard rusé, cette mise à jour prévue pour le 10 décembre s'annonce comme le point d'orgue de l'année pour Monopoly GO, mêlant habilement nostalgie et nouveautés de gameplay.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (12)

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Giims (invité) Le 18/01/2026 à 23:01

Bonjour nous avons Pas assez de dé. Pour finir premier ? À chaque fois ? Eh, on n'arrive jamais. Finir les albums. À cause de ses cartes en or Que l'on ne peut pas échanger ? Il faut atteindre à chaque fois le Blin's Doré. Et si tu n'as pas la carte en double ? Tu ne finira pas l'album.

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Sabrina (invité) Le 04/01/2026 à 19:36

Bonjour , j'ai pas reçu ma récompense en tout j'ai fait 3 ligne et j'ai reçu que 2 récompense a la place de 3. J'ai fait la dernière en bas. Pas cool

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Myriam (invité) Le 02/01/2026 à 18:47

Les liens marche pas,et on ne peut jamais finir les albums dommage

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Petanque (invité) Le 28/12/2025 à 10:16

Trop souvent les liens ne fonctionnent pas c galère

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Olive (invité) Le 25/12/2025 à 22:34

Très bon jeux

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Tres bon jeu (invité) Le 22/12/2025 à 01:57

Super

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Lydie (invité) Le 17/12/2025 à 22:28

Super j’adore ce jeu

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Martine (invité) Le 17/12/2025 à 17:09

Pourquoi quand je demande mes dés gratuits on me les donne ps merci

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Sym (invité) Le 16/12/2025 à 23:06

Jeux génial

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Sym (invité) Le 16/12/2025 à 23:05

Aimerais avoir plus de dès et de cadeaux

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Raphaëlle (invité) Le 13/12/2025 à 11:24

Dommage d avoir si peu de des

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Julie ramirez (invité) Le 04/12/2025 à 09:55

Bonjour j'adore ce jeu mais il est devenu addictif pour moi j'y mets beaucoup d'argent pour rien et je vais surement devoir arrêter avec beaucoup de peine merci a vous bonne journée 🥲🙏