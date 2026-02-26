Hello Kitty et ses amis débarquent dans Monopoly GO pour un événement massif

Le phénomène mobile Monopoly GO s'offre une collaboration d'envergure avec Sanrio. Dès le 10 mars, Hello Kitty et ses amis transformeront le plateau de jeu pour une durée limitée, apportant mini-jeux inédits et récompenses exclusives dans une ambiance résolument kawaii.
C'est une rencontre inattendue entre la rigueur du capitalisme ludique et la douceur absolue de l'univers kawaii. Scopely a confirmé que son titre phare, Monopoly Go!, qui a déjà dépassé la barre vertigineuse des 250 millions de téléchargements, s'apprête à accueillir une collaboration majeure avec Sanrio
. Si le jeu mobile a habitué ses utilisateurs à des mises à jour saisonnières régulières, ce partenariat marque un tournant en intégrant l'une des marques les plus puissantes de la pop culture mondiale au cœur de ses mécaniques de jeu, après avoir intégré, entre autres, Harry Potter et Star Wars ces derniers mois.
Une célébration rose bonbon prévue pour mars
Du 10 au 29 mars prochain, l'application troquera son esthétique habituelle pour un univers pastel et scintillant. Hello Kitty ne vient pas seule
, puisqu'elle sera accompagnée de ses camarades emblématiques tels que Cinnamoroll, My Melody, Keroppi, Pompompurin, Pochacco et Kuromi
. L'objectif pour les développeurs n'est pas simplement d'apposer des images sur un plateau existant, mais de repenser l'expérience visuelle pour coller à l'optimisme de la licence japonaise.
Victor Diaz-Roig, président de la division jeux chez Scopely, a tenu à souligner l'attention particulière portée aux détails lors de cette intégration :
Nous avons abordé cette mise à jour avec un soin incroyable, en façonnant les détails visuels à la main pour nous assurer qu'ils honoraient l'optimisme associé à ces personnages.
D'ailleurs, n'oubliez pas nous vous proposons chaque jour des liens pour avoir des dés gratuits sur Monopoly GO
.
Des mécaniques de jeu revisitées pour l'occasion
Au-delà de l'aspect cosmétique, c'est le gameplay qui se voit enrichi par cette alliance
. Quatre mini-jeux populaires de Monopoly GO ont été retravaillés pour intégrer la thématique « Hello Kitty and Friends ». Le mode Partners permettra aux joueurs de s'associer pour construire des attractions thématiques, tandis que l'événement de fouille Treasures proposera des outils et environnements inspirés des produits dérivés Sanrio pour déterrer des objets cachés.
L'attraction principale risque fort d'être le mode Racers. Dans cette compétition par équipe, les joueurs lanceront les dés pour propulser des voitures de course stylisées à l'effigie de personnages comme Kuromi ou Cinnamoroll
. Ces courses se dérouleront sur des circuits vibrants, spécialement conçus pour l'événement. Le Deluxe Drop bénéficiera également d'une refonte visuelle complète pour s'aligner sur la fantaisie de cet univers.
L'arrivée des jetons de style et la collectionnite
Pour les complétistes, cette mise à jour est une mine d'or. Un album spécial de neuf autocollants sera disponible
, favorisant les échanges entre joueurs pour débloquer des récompenses. Boucliers, dés et émojis viendront compléter la panoplie de personnalisation. Mais la grande nouveauté réside dans l'introduction des Style Tokens.
Ces nouveaux jetons marquent une évolution dans la manière dont les joueurs peuvent s'exprimer en jeu. Il ne s'agit plus seulement de choisir un pion en 2D, mais de pouvoir l'accessoiriser avec des éléments de mode personnalisables. Cette fonctionnalité, qui arrive en pleine Saison des Animaux
, promet d'ajouter une couche de profondeur supplémentaire à l'avatar du joueur. Jill Koch, représentante de Sanrio, précise que cette initiative vise à renforcer « l'esprit d'amitié
» propre aux deux marques, en encourageant les interactions sociales et le partage au sein de la communauté
.
commentaires (12)
Ont peut rien terminer les doubles c’est passé au triplés ont peut jamais finir
Il en manque toujours
Et oui c’est souvent comme cela ,moi c’est pareil ,avant je recevais les dès tous les jours maintenant terminer plus de dès ,vous en voulez alors acheter les ,pour moi hors de question
Bonjour je viens de cliquer sur les 50 dés gratuit et les 200 dés et je reçois un message ce prix ne peut être réclamé
Pourriez vous remédier à ce problème, merci
Bonjour,
Je ne peux jamais terminer les challenges, ni les albums d'autocollants (trop de doublons ou plus par rapport au nombre de nouveaux autocollants) car je n'ai jamais assez de temps par rapport aux délais et au nombre de jetons plafonné à 400.
Merci à vous.
Bonjour,
J'ai toujours les mêmes dés depuis ma première partie, il y a tout juste un peu plus d'un an maintenant.
Que faut-il donc faire pour en avoir d'autres, svp ?
Merci.
Bonjour pourquoi quand on arrive au dernier niveau vous envoyer plus dés
Merci votre compréhension
Pas assez de récompense, jeux en solo depuis que je joue jamais gagné le lots complet, jamais possibilité de finir de finir tout les les lots de cartes, vous faites en sorte que cela arrive jamais car vous donnez pas assez de cartes nouvelles, dommage car c'est un jeu génial
Pourquoi je suis toujours à 400 dès alors que ça fait 2 ans bientôt que j'y joue, ça devient laçant...
Pourquoi suis-je toujours à 400 dés, ça fait longtemps que je joue, pratiquement depuis le début et toujours à 400 dés ça devient compliqué avec mon niveau de jeu
Pour il y a trop de différence moi je suis a 400 dès part jour et d'autres sont a 1000 pourquoi
Dommage on manque souvent de de surtout pour finir certain palier
J'adore ce jeux
Algorithme à revoir