CD Projekt (Cyberpunk, The Witcher) s'associe à Scopely, géant du jeu mobile derrière Monopoly Go

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 mars 2025 à 10h10
Le développeur polonais CD Projekt, connu pour ses licences phares The Witcher et Cyberpunk 2077, vient d'annoncer un partenariat stratégique avec Scopely, spécialiste reconnu du jeu mobile à succès. Si les détails précis n'ont pas encore été dévoilés, cette collaboration marque une étape importante pour le studio européen, qui souhaite ainsi étendre ses franchises vers de nouveaux horizons.
CD Projekt (Cyberpunk, The Witcher) s'associe à Scopely, géant du jeu mobile derrière Monopoly Go

Une adaptation encore mystérieuse sur mobile

Lors de la présentation de ses résultats financiers, CD Projekt a confirmé cette alliance avec Scopely, mais reste pour le moment discret quant aux contours du projet. Ni la licence concernée ni la nature exacte du jeu n'ont été précisées.

Il pourrait s'agir d'une version mobile inspirée de l'univers de The Witcher, qui s'apprête à accueillir son quatrième opus majeur, ou bien d'une nouvelle expérience dérivée de l'univers Cyberpunk 2077, qui connaît actuellement une grande popularité.

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Pourquoi Scopely ?

Scopely n'est pas n'importe quel acteur dans le monde du mobile : derrière l'immense succès de Monopoly Go (lien dés gratuits Monopoly GO), la société s'est récemment illustrée en rachetant Niantic, studio à l'origine du phénomène mondial Pokémon Go, pour 3,5 milliards de dollars.

Niantic, avec plus de 30 millions d'utilisateurs actifs chaque mois grâce à ses titres phares (Pokémon Go, Monster Hunter Now, Pikmin Bloom), apporte à Scopely une expertise supplémentaire dans la création de jeux mobiles à large échelle.

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Ce rapprochement est donc particulièrement stratégique pour CD Projekt, qui pourra s'appuyer sur la solide expérience de Scopely pour étendre ses franchises sur mobile, un marché en pleine expansion.

Cette annonce intervient alors que CD Projekt concentre actuellement ses efforts sur le développement très attendu de The Witcher 4, un projet mobilisant plus de 400 développeurs en production active. Le studio avait déjà marqué les esprits en dévoilant que Ciri serait le personnage principal de ce prochain opus, une décision audacieuse qui avait suscité une certaine controverse chez une partie du public. Le directeur du studio avait alors affirmé au média VGC :
Le mieux que nous puissions faire, et c'est vraiment notre objectif, est de démontrer que Ciri permet d'explorer énormément d'aspects intéressants.

CD Projekt étend encore plus son univers

En choisissant de s'associer avec Scopely, CD Projekt montre clairement sa volonté de diversifier ses productions et de toucher un public plus large, en particulier sur mobile.

Après avoir battu ses propres records financiers grâce à Cyberpunk 2077, le développeur polonais semble déterminé à prolonger ce succès en diversifiant ses activités, tout en préparant sereinement la sortie du très attendu The Witcher 4.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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