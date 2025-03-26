Cyberpunk 2077 explose les records de CD Projekt, en attendant The Witcher 4

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 mars 2025 à 10h31
Sans avoir sorti de nouveau titre majeur en 2024, CD Projekt affiche pourtant des résultats financiers historiques. Derrière cette performance impressionnante ? Cyberpunk 2077, qui continue de séduire les joueurs en attendant la sortie tant attendue de The Witcher 4.
Cyberpunk 2077 explose les records de CD Projekt, en attendant The Witcher 4

Un bénéfice net record pour CD Projekt sans nouveauté majeure

L'éditeur polonais vient de publier ses résultats financiers complets pour l'année 2024 et affiche fièrement un bénéfice net proche de 470 millions de złoty polonais, soit environ 108 millions d'euros. Ce résultat exceptionnel marque, selon Piotr Nielubowicz, directeur financier du groupe, « la meilleure année jamais enregistrée sans lancement majeur ».

Cette performance remarquable repose principalement sur les épaules de Cyberpunk 2077, notamment grâce à son extension Phantom Liberty. Ensemble, ces contenus ont généré près de 600 millions de złoty (environ 138 millions d'euros) rien qu'en 2024. Quant à The Witcher 3, même dix ans après sa sortie, le jeu continue d'assurer à CD Projekt des revenus stables et significatifs.

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Cyberpunk 2077 : un succès qui dure dans le temps

Cyberpunk 2077 connaît un véritable second souffle depuis la sortie de son extension, atteignant désormais plus de 30 millions de copies vendues, tandis que Phantom Liberty s'est écoulée à plus de 8 millions d'exemplaires.

Ces chiffres solides témoignent d'un intérêt continu pour l'univers dystopique créé par CD Projekt, bien au-delà des controverses de son lancement initial. Afin de capitaliser sur ce succès, l'éditeur prévoit désormais plusieurs projets dans l'univers Cyberpunk, notamment une adaptation sur MacOS prévue pour cette année. Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, évoque même des projets additionnels en cours :
Nous travaillons aussi à l'expansion de l'univers Cyberpunk. En 2024, nous avons annoncé un nouveau projet d'animation en cours de développement qui sortira sur Netflix. Et ce n'est qu'un aperçu de ce que nous vous réservons.
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The Witcher 4 en production intensive

Si Cyberpunk assure aujourd'hui le succès de CD Projekt, l'avenir proche du studio s'appuie largement sur The Witcher 4. Le jeu est désormais officiellement entré en phase intensive de production et les équipes polonaises affichent un grand optimisme quant à son potentiel.

La révélation du jeu lors des Game Awards 2024 a d'ailleurs battu des records d'audience, surpassant même les chiffres d'Elden Ring Nightreign sur la chaîne IGN. La bande-annonce, focalisée sur Ciri en tant que protagoniste, a également suscité un large débat parmi la communauté, renforçant encore l'attention médiatique autour du projet.

Miniature vidéo

Entre Cyberpunk et The Witcher, CD Projekt voit grand pour 2025

Avec ces excellents résultats, CD Projekt démarre 2025 en position de force. Alors que Cyberpunk 2077 continue de soutenir les finances de l'entreprise, The Witcher 4 s'annonce déjà comme l'un des jeux les plus attendus des prochaines années.

Une perspective particulièrement encourageante pour le studio polonais, qui prouve qu'il est capable d'assurer sa prospérité même sans lancement de titres inédits.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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