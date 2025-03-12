Pokémon GO a été racheté et il devient le petit frère d'un célèbre jeu mobile

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 mars 2025 à 16h00
Niantic vient de confirmer que Pokémon GO ne lui appartient plus et qu'il rejoint un groupe possédant l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde.
Pokémon GO a été racheté et il devient le petit frère d'un célèbre jeu mobile
En février 2025, Niantic annonçait que toute sa branche dédiée au développement de jeux vidéo était à vendre. Cela inclut évidemment Pokémon GO, mais aussi d'autres titres comme Monster Hunter Now et Pikmin Bloom. Si le prix proposé avait de quoi dissuader les éventuels acquéreurs, des négociations étaient en cours avec Scopely, un géant des jeux mobiles géré par la société d'investissement saoudienne Savvy Games. 

Après plusieurs semaines de silence radio, Niantic a confirmé le rachat de Pokémon GO et de ses autres titres pour plus de 3,5 milliards de dollars. Mais ce rachat va-t-il avoir un impact sur l'expérience de jeu des millions d'utilisateurs que comptent ces applications ?

Pokémon GO et Monopoly GO! réunis sous une même bannière 

Actuellement, il s'agit uniquement d'un accord de principe. La transaction finale doit encore être validée par les autorités de régulation. Cependant, Niantic est confiant pour l'avenir de ses différentes franchises et a partagé quelques détails dans un billet de blog.


Entre autres, la firme a précisé l'existence de « feuilles de route passionnantes à long terme qu'ils continueront à développer dans le cadre de Scopely. Ce partenariat garantit que nos jeux bénéficient du soutien à long terme nécessaire pour être des « jeux éternels » qui perdureront pour les générations futures ».

En soi, aucun changement drastique n'a été annoncé pour les différents titres de Niantic. Néanmoins, il faudra attendre l'officialisation de la transaction et les mises à jour futures pour constater ou non des changements en jeu. 

Scopely n'est pas un nom inconnu dans le rachat de jeux. En effet, l'entreprise avait dépensé 4,5 milliards d'euros en 2023 pour ajouter Monopoly GO! à son catalogue. Avec le rachat de la division gaming de Niantic, la firme ambitionne de devenir l'un des leaders mondiaux du jeu mobile, et elle semble en bonne voie pour le devenir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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