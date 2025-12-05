MIO: Memories In Orbit s'offre sa date de sortie avec un trailer envoûtant

Douze Dixièmes et Focus Entertainment ont, récemment, annoncé la date de sortie du metroidvania MIO: Memories in Orbit dans un tout nouveau trailer.

MIO: Memories In Orbit nous donne rendez-vous début janvier

















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MIO: Memories In Orbit se dote d'un nouveau trailer

Annoncé il y a de cela un an, soit lors d'un Nintendo Direct, le metroidvania françaisest plutôt attendu par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre. Ces derniers seront, ainsi, ravis d'apprendre queEn effet, durant le PC Gaming Show du 4 décembre 2025, Focus Entertainment et Douze Dixièmes ont fait l'annonce tant attendue :D'ailleurs, remarquons que. Il faut compter 19,99 € pour découvrir le metroidvania créé par le studio français Douze Dixièmes, qui est connu pour Shady Part of Me. Et pour faire patienter la communauté,. Pour rappel, sur le soft, les joueurs et les joueuses devront explorer l'Arche, un immense vaisseau en ruine, qui est désormais peuplé de machines détraquées et envahie par une végétation des plus sauvages. La communauté incarnera, alors, MIO, soit un « robot agile doté de capacités extraordinaires », qui devra percer les secrets de l'Arche et « sauver ses occupants de l'oubli ».Rendez-vous donc le 20 janvier 2026 pour découvrir, qui se rendra dès lors disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.