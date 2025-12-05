MIO: Memories In Orbit s'offre sa date de sortie avec un trailer envoûtant

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2025 à 10h58
Douze Dixièmes et Focus Entertainment ont, récemment, annoncé la date de sortie du metroidvania MIO: Memories in Orbit dans un tout nouveau trailer.
MIO: Memories In Orbit s'offre sa date de sortie avec un trailer envoûtant
Annoncé il y a de cela un an, soit lors d'un Nintendo Direct, le metroidvania français MIO: Memories in Orbit est plutôt attendu par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre. Ces derniers seront, ainsi, ravis d'apprendre que MIO: Memories In Orbit possède dorénavant sa date de sortie.

MIO: Memories In Orbit nous donne rendez-vous début janvier

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En effet, durant le PC Gaming Show du 4 décembre 2025, Focus Entertainment et Douze Dixièmes ont fait l'annonce tant attendue : MIO: Memories In Orbit se rendra disponible le 20 janvier 2026. Date à laquelle le metroidvania débarquera sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC

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D'ailleurs, remarquons que les précommandes pour MIO: Memories In Orbit sont désormais ouvertes. Il faut compter 19,99 € pour découvrir le metroidvania créé par le studio français Douze Dixièmes, qui est connu pour Shady Part of Me. Et pour faire patienter la communauté, l'équipe de développement a partagé un nouveau trailer présentant davantage MIO: Memories In Orbit.

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MIO: Memories In Orbit se dote d'un nouveau trailer

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L'annonce de la date de sortie de MIO: Memories In Orbit a été accompagnée par une toute nouvelle vidéo montrant des séquences inédites du titre. Pour rappel, sur le soft, les joueurs et les joueuses devront explorer l'Arche, un immense vaisseau en ruine, qui est désormais peuplé de machines détraquées et envahie par une végétation des plus sauvages. La communauté incarnera, alors, MIO, soit un « robot agile doté de capacités extraordinaires », qui devra percer les secrets de l'Arche et « sauver ses occupants de l'oubli ».

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 20 janvier 2026 pour découvrir MIO: Memories In Orbit, qui se rendra dès lors disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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