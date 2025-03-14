Xbox dévoile Copilot for Gaming, une IA révolutionnaire qui pourrait changer votre façon de jouer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 mars 2025 à 12h23
Xbox annonce Copilot for Gaming, un nouvel assistant intelligent conçu pour améliorer radicalement l'expérience des joueurs en proposant une aide sur mesure dans vos parties, dès que vous en avez besoin.
Xbox dévoile Copilot for Gaming, une IA révolutionnaire qui pourrait changer votre façon de jouer

Copilot for Gaming, l'IA au service des joueurs Xbox

Microsoft vient tout juste de présenter sa toute nouvelle innovation : Copilot for Gaming, une fonctionnalité d'assistance intelligente pensée pour enrichir votre expérience de jeu sur Xbox. Fatima Kardar, Vice-présidente de l'IA Gaming chez Xbox, promet une révolution pour les joueurs qui veulent économiser du temps, découvrir de nouveaux titres adaptés à leurs préférences ou se replonger facilement dans un jeu abandonné depuis longtemps.

Concrètement, Copilot for Gaming est une intelligence artificielle capable d'accompagner les joueurs de manière personnalisée et discrète : elle reste à vos côtés lorsque vous en avez besoin, mais ne s'impose jamais si vous préférez jouer seul.

Des conseils sur mesure et une aide intelligente intégrée

Ce nouvel assistant sera capable d'apporter des recommandations précises de jeux en fonction de vos goûts et de vos habitudes de jeu. Parmi ses fonctionnalités principales :
  • Recommandations personnalisées de nouveaux jeux adaptés à votre style.
  • Assistance contextuelle pour reprendre facilement un jeu abandonné.
  • Coaching intelligent directement en jeu, activable ou désactivable à tout moment par le joueur.
  • Facilité pour retrouver vos amis et communautés en ligne grâce à des interactions optimisées.
Le système fonctionne en toute discrétion, restant disponible lorsque vous en avez besoin, sans jamais devenir intrusif dans vos parties selon Microsoft.
Le jeu vidéo est le seul divertissement où vous pouvez rester bloqué. C'est à ce moment précis que vous souhaitez une assistance, discrète mais efficace, pour vous aider à continuer.

- Fatima Kardar, Vice-présidente de l'IA Gaming chez Xbox.
Miniature vidéo

Une assistance intégrée directement dans vos parties

Parmi les fonctionnalités les plus attendues de Copilot for Gaming se trouve l'aide intégrée directement en jeu. Grâce à une intelligence artificielle avancée, les joueurs pourront obtenir des conseils immédiats lorsqu'ils rencontrent une difficulté, simplement en s'adressant au Copilot via une interface en langage naturel. Cette assistance directe s'accompagnera d'un contrôle total laissé aux joueurs, qui décideront eux-mêmes quand et comment solliciter l'IA pour éviter toute intrusion non désirée.

Dans l'exemple donné, nous voyons par exemple l'IA aider le joueur pour Minecraft, pour l'aiguiller au niveau du crafting et des ressources à utiliser.

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Copilot for Gaming, l'aide instantanée intégrée en jeu.

Un lancement imminent pour les membres du programme Xbox Insider

Les joueurs Xbox pourront bientôt découvrir et tester Copilot for Gaming par le biais du Xbox Insider Program. Le retour de la communauté sera déterminant pour façonner l'avenir de cette technologie prometteuse. À ce jour, plus de 1 000 jeux sont compatibles Xbox Play Anywhere, permettant aux joueurs de basculer librement entre Xbox et PC Windows 10/11 sans frais supplémentaires, tout en conservant leur progression.

Copilot for Gaming devrait donc pousser encore plus loin l'expérience utilisateur, renforçant encore davantage l'écosystème Xbox. L'outil sera progressivement déployé sur Xbox Series, Xbox One et PC Windows, d'abord sous forme de bêta accessible via mobile et tablettes pour les membres du Xbox Insider Program. Une sortie plus large aura lieu ultérieurement, à une date non encore communiquée par Microsoft.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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