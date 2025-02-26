Razer dévoile une collection Minecraft qui est magnifique

La marque d'accessoires de jeux vidéo vient de dévoiler une collection spéciale aux couleurs de Minecraft. Le résultat est très satisfaisant.

Un setup Minecraft pensé pour les aventuriers

Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition Clavier mécanique RGB avec switches clicky et 6 touches macro pour une maîtrise totale du jeu. Bonus virtuel : Ender Dragon Shawl

Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition Casque filaire RGB offrant un son puissant et immersif, idéal pour anticiper les dangers. Bonus virtuel : Ender Dragon Shawl

Razer Cobra - Minecraft Editio n Souris légère et réactive avec switches optiques ultra-précis, parfaite pour des actions rapides. Bonus virtuel : Overgrown Arm

n Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition Tapis de souris souple avec une surface optimisée pour un contrôle fluide et précis. Bonus virtuel : Overgrown Arm



Une collaboration conçue pour les fans de Minecraft

Disponibilité et prix

Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition 199,99 € Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition 109,99 € Razer Cobra - Minecraft Edition 69,99 € Enceintes Relay 39,99 €







. Cette gamme, qui inclut un clavier, une souris, un casque et un tapis de souris, allie performance et design inspiré du célèbre jeu de survie.Razer et Mojang Studios offrent aux joueurs des équipements optimisés pour une immersion totale dans l'univers Minecraft.Cette collection est née de la volonté de Razer et Mojang Studios de proposer un setup complet pour les passionnés de Minecraft. Ces périphériques permettent d'améliorer l'expérience de jeu tout en affichant un design fidèle à l'univers du jeu.Ces accessoires sont disponibles sur le site officiel de Razer, dans certains RazerStores et chez des revendeurs agréés.Les amoureux de Minecraft pourront donc obtenir de nouveaux périphériques aux couleurs de Minecraft tout en profitant du savoir-faire et de la qualité de Razer. Comment allier qualité et plaisir...