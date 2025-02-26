Razer dévoile une collection Minecraft qui est magnifique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2025 à 18h23
La marque d'accessoires de jeux vidéo vient de dévoiler une collection spéciale aux couleurs de Minecraft. Le résultat est très satisfaisant.
Razer dévoile une collection Minecraft qui est magnifique
Razer s'associe à Mojang Studios pour une collection exclusive de périphériques gaming sous licence officielle Minecraft. Cette gamme, qui inclut un clavier, une souris, un casque et un tapis de souris, allie performance et design inspiré du célèbre jeu de survie.

Un setup Minecraft pensé pour les aventuriers

Razer et Mojang Studios offrent aux joueurs des équipements optimisés pour une immersion totale dans l'univers Minecraft. Chaque périphérique de cette collection propose un design pixelisé unique et inclut un bonus virtuel à utiliser en jeu.
  • Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition
    • Clavier mécanique RGB avec switches clicky et 6 touches macro pour une maîtrise totale du jeu.
      • Bonus virtuel : Ender Dragon Shawl
  • Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition
    • Casque filaire RGB offrant un son puissant et immersif, idéal pour anticiper les dangers.
      • Bonus virtuel : Ender Dragon Shawl
  • Razer Cobra - Minecraft Edition
    • Souris légère et réactive avec switches optiques ultra-précis, parfaite pour des actions rapides.
      • Bonus virtuel : Overgrown Arm
  • Razer Gigantus V2 - Medium - Minecraft Edition
    • Tapis de souris souple avec une surface optimisée pour un contrôle fluide et précis.
      • Bonus virtuel : Overgrown Arm
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Une collaboration conçue pour les fans de Minecraft

Cette collection est née de la volonté de Razer et Mojang Studios de proposer un setup complet pour les passionnés de Minecraft. Ces périphériques permettent d'améliorer l'expérience de jeu tout en affichant un design fidèle à l'univers du jeu.

Disponibilité et prix

Ces accessoires sont disponibles sur le site officiel de Razer, dans certains RazerStores et chez des revendeurs agréés.

Razer BlackWidow V4 X - Minecraft Edition 199,99 €
Razer Kraken V4 X - Minecraft Edition 109,99 €
Razer Cobra - Minecraft Edition 69,99 €
Enceintes Relay 39,99 €

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Les amoureux de Minecraft pourront donc obtenir de nouveaux périphériques aux couleurs de Minecraft tout en profitant du savoir-faire et de la qualité de Razer. Comment allier qualité et plaisir...
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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