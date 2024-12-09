Minecraft vous fait voyager sur Pandora avec son nouveau DLC

Revivez l'épopée de Jake Sully dans le monde cubique de Minecraft avec un DLC haut en couleurs sur le thème de Pandora et ses habitants.
Régulièrement, Minecraft
offre à sa communauté des DLC thématiques sur des licences populaires
. Par le passé, le plus célèbre des univers cubiques a ainsi accueilli des mises à jour sur le thème de Donjons & Dragons, de Jurassic World, de Batman, de Sonic ou encore de Bob l'éponge. Mais le 9 décembre 2024, une nouvelle franchise a rejoint le catalogue des collaborations Minecraft.
Incarnez un vrai Na'vi dans le DLC Avatar: Rites of Passage de Minecraft
En partenariat avec 20th Century Studios, Gamemode One a imaginé une toute nouvelle expérience immersive pour Minecraft avec Avatar: Rites of Passage. Dans cette mise à jour additionnelle, votre personnage est un Na'vi du clan Omatikaya
, la tribu vue dans le premier film de James Cameron. Pour l'occasion, vous pourrez le personnaliser en choisissant votre style parmi 25 tenues dérivées de la saga et recréées pour l'occasion.
Mais au-delà de l'apparence des créatures à la peau bleue, un nouvel environnement inspiré par la planète Pandora peut être exploré
. Des îlots flottants aux plantes bioluminescentes en passant par la faune locale, tous les éléments emblématiques sont présents dans une version tout en blocs.
En parlant de la faune locale, l'un des détails les plus marquants des films Avatar est le fait de pouvoir voler sur le dos de banshee.
Comme dans le film, vous devrez vous approcher de ces créatures pour vous lier avec elles et explorer les cieux. Enfin, ce DLC inclut également l'objet de création de personnage gratuit du Na'vi Kuru. Pour dévoiler à la communauté tout ce que cette version de Pandora leur réserve, un trailer de présentation a été partagé sur YouTube.
Avatar: Rites of Passage est disponible dès à présent à l'achat sur tous les Stores où Minecraft est présent. Attention : vous devez impérativement posséder la version de base de Minecraft pour pouvoir profiter de ce contenu additionnel.
De plus, ce dernier est payant et proposé à 9,99 euros
.
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