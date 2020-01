Une construction tirée de l'univers d'Harry Potter incroyable dans Minecraft

La communauté de Minecraft ne cesse de croître depuis des années, que ce soit du côté des joueurs qui aiment jouer en mode survie, ou ceux qui préfèrent jouer en mode création et ainsi créer de véritable chefs d’œuvre. Et dernièrement, un groupe d'étudiants a mis en ligne sur YouTube une véritable prouesse...

Ce que vous allez voir va vous laisser sans voix. Et si vous êtes fan de l'univers d'encore plus ! Comme nous vous le disions, un groupe d'étudiants se faisant appelera travaillé sur un projet conséquent : refaire tout l'univers d'Harry Potter avec le célèbre quartier Privet Drive, l'école de Poudlard, le chemin de Traverse, la Chambre des Secrets, absolument tout y est !Cette map intituléen'est pour le moment pas disponible au public, mais elle promet de faire plusieurs heureux. En projet depuis plusieurs années,, et l'équipe deaimerait comme but final de proposer un RPG sur le thème d'Harry Potter.Pour le moment aucune information quant à la disponibilité de celle-ci, mais les donateurs de Patreon ont accès aux coulisses de la création de la carte et au Discord de l'équipe, et ceux qui donnent 50 $ auront la possibilité de voir la map avant tout le monde.Il ne nous reste plus qu'à être patient avant de pouvoir avoir accès au monde d'Harry Potter !Si vous ne possédez pas encore Minecraft , sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :