Minecraft : Un joueur termine le jeu en 30 minutes, avec les yeux bandés

Il est difficile de décrire le nombre de petits changements de l'ordre de la milliseconde qui peuvent provoquer l'échec d'un run. Un mauvais clic ? Échec. Vous avez lâché une direction trop tôt ? Échec. Vous avez ramassé un objet non désiré ? Échec. Les villageois vous ont poussé ?

Le speedrun est une discipline très populaire, qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Certains joueurs trouvent cela trop facile et augmentent donc la difficulté en s'imposant quelques défis supplémentaires,Après de nombreux échecs,, ce qui est tout simplement bluffant. Il explique que pour arriver à ce résultat, il a au préalable construit un chemin, le plus sûr possible, pour éviter toute erreur. Une fois le chemin créé, il suffit de le mémoriser à la perfection, pour ensuite enchaîner les mouvements. Une erreur ou une collision imprévue avec l'un des PNJ et tout doit être recommencé, sans compter sur la RNG, l'aléatoire des événements.D'après ses propos,, qu'il estime d'ailleurs améliorable, étant donné que la dernière partie, lors de la rencontre avec l'Ender Dragon, lui a coûté du temps.Comme vous pouvez le voir dans sa vidéo, son parcours est minutieusement pensé, et des étapes bien précises doivent être effectuées, ce qui augmente d'autant plus les risques d'erreurs. Selon lui,Sur sa chaîne YouTube , vous retrouverez d'autres vidéos dans lesquelles FrozenMelody progresse dans divers jeux, tout en ayant les yeux bandés.