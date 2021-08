Minecraft : Un joueur détourne l'utilisation des bateaux et surfe sur des vaches

PC Edition Standard → 18,49 € au lieu de 23,95 €, soit 23 % de réduction. Windows 10 Edition → 5,35 € au lieu de 9,99 €, soit 46 % de réduction.

Il existe plusieurs moyens de se déplacer dans. En plus de vos petites jambes, vous avez la possibilité d'emprunter, ou même de crafter, les célèbres. Toutefois, cela signifie que vous devez auparavant installer des dizaines et des dizaines de rails pour ensuite pouvoir les utiliser. Il y a aussi la manière un peu plus traditionnelle avec un cheval. Cette méthode s'avère assez pratique, mais avant de pouvoir monter l'animal, vous devez vous assurer d'avoir en votre possession une selle, pour ensuite pouvoir l'apprivoiser, ce qui peut parfois être plus ou moins long et difficile. D'autre part, il existe aussi comme moyen de locomotion, mais cela implique qu'il doit obligatoirement y avoir de l'eau, enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire...Le joueura en effet trouvé une nouvelle manière de détourner ces fameuses barques dans le jeu de, et en a profité pour partager sa trouvaille sur le forum Reddit . Il a découvert le moyen d'utiliser ces dernières pour naviguer non pas sur l'eau mais sur des vaches. Pour ce faire, plusieurs éléments sont indispensables : des centaines de vaches, du blé, un bateau en bois, ainsi que quelques blocs afin de construire une structure permettant de prendre un peu de hauteur.Une fois sur celle-ci, le joueur dépose le bateau sur la structure, monte dedans, puis sélectionne dans sa main le blé afin d'attirer les vaches. Lorsqu'elles se regroupent autour de lui, il commence à naviguer sur elles comme s'il s'agissait véritablement d'eau. Si ce système est assez ingénieux, il nécessite néanmoins d'avoir beaucoup de vaches à proximité.