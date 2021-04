Minecraft : Un joueur crée l'Ever Given en 11 heures seulement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Si vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours, vous aurez appris le 23 mars dernier queSuite à cet incident, pas moins de 450 navires engagés se sont retrouvés bloqués et ont dû attendre avant de pouvoir livrer leurs marchandises. Au total, il aura donc fallu six jours pour pouvoir le dégager, en évacuant pas moins de 30.000 mètres cube de sable ainsi que 13 remorqueurs.Avec cet événement qui a marqué les esprits, nous n'avons pas dû attendre bien longtemps. Construit pardans Minecraft , le joueur a publié sur Reddit la représentation du Ever Given, et a indiqué avoir utilisé WorldEdit.Au total, la structure mesure, et le joueur a pris soin de le tourner afin d'obtenir cet effet de bateau coincé. Selon les dires d'Amiral_Baguette,Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de téléchargement possible, mais le joueur a indiqué qu'il était en train de travailler sur la construction d'un port avec plusieurs navires comme celui-ci. Cela peut donc signifier qu'il mettra par la suite à la disponibilité des joueurs son oeuvre.